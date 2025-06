macOS Tahoe speichert FileVault-Schlüssel automatisch in iCloud

Apple muss sich wegen einer Aktion kritisieren lassen, bei der es sich hoffentlich nur um einen Fehler in der Beta-Version von macOS 26 handelt. Bei der Installation der Software wird nicht nur die Festplattenverschlüsselung FileVault standardmäßig aktiviert, sondern auch der zugehörige Wiederherstellungsschlüssel automatisch in der iCloud gespeichert.

Apples Festplattenverschlüsselung FileVault ist ohne Frage eine empfehlenswerte Option und sollte, sofern möglich, auch bei jedem Mac aktiviert sein. Allerdings gibt es auch hier Ausnahmen und es wäre im Sinne der Nutzer, wenn Apple die FileVault-Verschlüsselung zwar standardmäßig auswählt, dem Nutzer jedoch die Möglichkeit gibt, diese direkt während der Einrichtung des Betriebssystems zu deaktivieren.

Ein Beispiel dafür, dass diese Notwendigkeit besteht, beschreibt ein Entwickler in einem zu diesem Thema veröffentlichten Fehlerbericht. Die Funktion kann es erschweren, einen als Heimserver und ohne Bildschirm genutzten Mac zu konfigurieren oder neu zu starten. Als Workaround lässt sich die FileVault-Verschlüsselung im Anschluss an die Konfiguration über die Systemeinstellungen des Mac wieder deaktivieren.

Eigentlich sollte der Nutzer entscheiden

Fraglicher ist jedoch die Entscheidung, den Wiederherstellungsschlüssel für den Mac automatisch in der iCloud zu speichern. Bereits die Entscheidung, den Sicherheitscode ungefragt in der Passwort-App zu speichern, dürfte nicht alle Mac-Besitzer erfreuen. Dass der Wiederherstellungsschlüssel dann auch noch automatisch über iCloud synchronisiert wird, wird zurecht als unnötiges Sicherheitsrisiko angesehen. Abstellen lässt sich diese Funktion nicht.

Apple beteuert zwar immer wieder, dass weder Dritte noch Apple selbst Zugriff auf die in der iCloud gespeicherten Inhalte der Nutzer hat. Dennoch ist es unsinnig, sensible Daten standardmäßig auf Cloud-Servern zu speichern und diese so einem nicht gänzlich auszuschließenden Restrisiko auszusetzen.