Die Klauen von Awaji: Der erste Story-DLC für Assassin’s Creed Shadows
Mit Die Klauen von Awaji hat Ubisoft heute die erste Erweiterung zu Assassin’s Creed Shadows veröffentlicht. Die Erweiterung lässt sich in der Mac Version für 29,99 Euro via In-App kauf freischalten. Vorbestellern des Hauptspiels sollte dies jedoch, wie von Ubisoft versprochen, kostenlos möglich sein.

Um die Erweiterung spielen zu können müsst ihr zuerst die Hauptgeschichte von Naoe und Yasuke abgeschlossen haben. Denn tatsächlich eröffnet Klauen von Awaji trotz des neuen Schauplatzes keine brandneue Geschichte, sondern setzt die bisherige Hauptstory direkt fort und schließt endlich eine Reihe der noch offenen Fragen und Handlungsstränge ab. Denn in der Geschichte von Naoe und Yasuke wurden bisher weder alle Hintergründe der Bedrohung durch die Templer vollständig geklärt, noch erfuhren die Spieler etwas über den Verbleib von Naoes Mutter Tsuyu.

Wenn ihr euch nach Abschluss der Hauptgeschichte sowie der persönlichen Quests von Junjiro in euer Versteck in Settsu begebt, erfahrt ihr, dass Gerüchten nach auf der Insel Awaji eine andere Shinobi gefangen wurde. Naoe hegt den Verdacht, dass es sich dabei um ihre Mutter handeln könnte und zusammen mit Junjiro beschließen sie und Yasuke auf die südwestlich von Osaka gelegene Insel zu reisen um den Gerüchten auf die Spur zu gehen.

Laut Ubisoft soll euch die Story der Erweiterung gute 10 Stunden lang beschäftigen und auf der Insel Awaji erwarten euch neben beschaulichen Küstendörfern ein dichter Dschungel und zwei gut bewachte Festungen der Templer. Auch die Levelgrenze wird mit dem DLC auf 100 angehoben und zusätzlich zu neuer Ausrüstung wie Rüstungen erhält Naoe über die Quest „Go with the Bo“ eine neue Waffe in Form des gleichnamigen Bo-Stabes. Letztere könnt ihr aber auch spielen und so den Kampf mit dem Bo-Stab meistern, wenn ihr den DLC nicht kauft.

16. Sep. 2025 um 14:00 Uhr von Damien Fehler gefunden?


