macOS Sonoma: Web-Anwendungen im Dock ablegen

Die so erstellten Web-Anwendungen merken sich Logins und können unabhängig von Safari ausgeführt werden. Zudem besitzen die Apps ein überschaubares Panel für Einstellungen, über die sich etwa die Einfärbung der Titelleiste oder der Name der Web-Applikation verändern lässt.

Das neue Feature versteckt sich im Teilen-Menü Safaris und gestattet es euch, beliebige Webseiten, Online-Portale und Web-Werkzeuge in ausführbare Anwendungen zu verwandeln, die nicht nur im Dock, sondern auch in eurem Programmordner abgelegt werden und sich anschließend nutzen lassen wie ganz reguläre Mac-Applikationen.

