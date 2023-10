Ab November: Terminpflicht für Ausweisabholung entfällt

Das Bundesministerium des Innern und für Heimat informiert über einen am Mittwoch getroffenen Entschluss der Bundesregierung, der die Herausgabe von Reisepässen, Personalausweisen und sogenannten Aufenthaltstiteln vereinfachen soll und damit bereits länger skizzierte Pläne umsetzt.

Ab 1. November ohne Termin

Nächster Schritt in der langsam voranschreitenden Digitalisierung, die in Etappen bis zum Frühjahr 2025 erfolgen soll: Ab dem 1. November entfällt die Terminpflicht für die Abholung der Ausweisdokumente bei Bürgerämtern beziehungsweise den ausstellenden Behörden. Ab kommendem Monat reicht es aus, so das Ministerium, wenn „Bürgerinnen und Bürger den Erhalt des PIN-Briefes für ihren Online-Ausweis in Textform bestätigen“.

Anschließend können die beauftragten Personaldokumente direkt an Dokumentenausgabe-Automaten abgeholt werden – die vorherige Vereinbarung von entsprechenden Terminen entfällt dann komplett.

Dabei handelt es sich jedoch lediglich um eine Übergangslösung. Bereits ab Anfang 2025 soll der PIN-Brief für den Online-Ausweis gar nicht mehr per Post zugestellt, sondern bereits bei der Beantragung der entsprechenden Dokumente ausgegeben werden.

Postzustellung erst ab 2025

Die Post spielt dennoch weiter eine Rolle. So wird diese, ebenfalls zum Jahreswechsel 2024/2025, erstmals in die Lage versetzt, hoheitliche Dokumente, wie den Personalausweis, direkt an die zugehörigen Meldeadressen zuzustellen. Wer bereit ist, die dafür fällige Zusatzgebühr zu entrichten, spart sich den Weg zum Bürgeramt dann vollständig.

Ab Mitte 2025 soll bei der Beantragung neuer Personaldokumente dann auf digitale Fotos umgestellt werden. Statt ausgedruckte Passbilder mit zum Bürgeramt zu bringen, nehmen diese dann nur noch „digital vorliegende biometrische Lichtbilder“ entgegen. Wahlweise sollen diese dann direkt in der Behörde angefertigt oder vom Fotografen übermittelt werden können.