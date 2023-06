MacBook Air 15″ und neuer Mac Studio direkt lieferbar

Apple bietet das MacBook Air 15“ auf einem M2-Prozessor basierend mit einer 8-Core-CPU und 10-Core-GPU wahlweise mit 256 GB SSD-Speicher für 1.599 Euro oder mit 512 GB SSD-Speicher für 1.829 Euro an. Beide Varianten kommen allerdings mir lediglich 8 GB Arbeitsspeicher, wer stattdessen eine Ausstattung mit 16 GB RAM haben will, muss jeweils 230 Euro Aufpreis bezahlen.

Die vor einer Woche von Apple vorgestellten neuen Modelle des MacBook Air und des Mac Studio sind jetzt erhältlich. Wer einen Apple Store in seiner Nähe hat, dann die Geräte online reservieren und dort heute noch direkt mitnehmen. Bestellt man die Rechner heute zum Versand, so hält man seinen neuen Mac Apple zufolge am Donnerstag in den Händen.

