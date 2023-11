macOS Sonoma: Punkt bei doppeltem Leerzeichen an- oder abstellen

Bereits mit der vergangenen macOS-Version Ventura hat Apple die Einstellungen für die Autokorrektur ein wenig tiefer in den Systemeinstellungen versteckt. Nachdem hier immer mal wieder nachgefragt wird, wollen wir diesem Menü einen kleinen Eintrag widmen. Was zuvor einfacher zu finden als eigener Text-Reiter in den Tastatureinstellungen präsent war, will jetzt zwar ebenfalls im Menü „Tastatur“, dort dann aber gut getarnt im Bereich „Eingabequellen“ gesucht werden.

Um die erweiterten Korrekturvorgaben unter macOS Ventura und macOS Sonoma anzupassen, müsst ihr also zunächst über das Apfel-Menü die Systemeinstellungen öffnen und dort dann in der linken Spalte den Bereich „Tastatur“ auswählen. Anschließend klickt ihr im Hauptfenster unter „Texteingabe → Eingabequellen“ auf „Bearbeiten“.

Das folgende Menü dient zunächst dazu, die grundsätzlichen Spracheinstellungen anzupassen. Wenn ihr mit anderen oder mehreren Tastaturbelegungen arbeiten wollt, könnt ihr dies hier konfigurieren und bei Bedarf auch gleich festlegen, dass ein Umschalter für die Eingabequellen in der Menüleiste angezeigt wird.

Der Großteil der Mac-Nutzer wird sich aber für die weiteren in diesem Bereich angezeigten Optionen interessieren. Dazu zählt neben der automatischen Rechtschreibkorrektur auch die Option, „Punkt mit doppeltem Leerzeichen hinzufügen“. Ist dieser Schalter aktiviert, so wird durch zweimaliges Drücken der Leertaste automatisch ein Punkt hinzugefügt, eine Option, die man vorzugsweise am Satzende verwendet.

Weiterhin falsch: Großbuchstabe nach Komma und neuer Zeile

Weiterhin Verbesserungsbedarf gibt es auch unter macOS Sonoma noch im Zusammenhang mit der Einstellung „Wörter automatisch großschreiben“. Diese Funktion könnte sinnvoll sein, wenn sie wie von Apple beworben tatsächlich nur bei der Verwendung von Substantiven oder am Satzanfang eingreifen würde. Allerdings sorgt der Haken bis heute noch dafür, dass in einem Teil der Apple-Apps, darunter Pages, auch nach der Kombination aus Komma und neuer Zeile, beispielsweise nach einer Anrede am Briefanfang, falsch mit einem Großbuchstabe weitergeschrieben wird.