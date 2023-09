macOS Sonoma: Ein Teil der Funktionen wird nachgeliefert

Eine vollständige Liste mit all den kleinen Erweiterungen von macOS Sonoma hat Apple im Zusammenhang mit der konkreten Terminankündigung nun auch bereitgestellt – in diesem Jahr allerdings nicht als ergänzende Webseite, sondern als PDF-Dokument, das sich hier laden lässt .

macOS Sonoma kommt aber auch so zusätzlich zu den von Apple populär präsentierten Hauptfunktionen des neuen Betriebssystems mit einer stattlichen Zahl an kleinen Neuerungen und Verbesserungen.

Apple hat für seine Nachrichten-App einen „Pfeil für Verpasstes“ angekündigt, mit dessen Hilfe man in einer Gruppenunterhaltung schnell zur ersten Nachricht springen kann, die man noch nicht gesehen hat. Auch die Einführung dieser Funktion auf dem Mac wurde noch etwas aufgeschoben. Ebenso die von Apple allgemein geplanten Verbesserungen für die Synchronisierung der Einstellungen über „Nachrichten in iCloud“.

Auch die Musik-App auf dem Mac ist betroffen. Wer hier auf die Möglichkeit wartet, Wiedergabelisten gemeinsam mit Freunden zu verwalten und damit verbunden die aktuelle Songauswahl mit Emojis zu quittieren muss ebenso warten wie Nutzer, die auf die neuen Favoriten-Funktionen in der Musik-App warten. Apple will es Abonnenten von Apple Music einfacher machen, seine als Favorit markierten Songs, Alben und Interpreten zu finden, zudem soll diese Auswahl künftig auch die Empfehlungen in Apple Music weiter verbessern.

Die auf einen späteren Zeitpunkt verschobenen Funktionserweiterungen betreffen verschiedene Bereiche des Betriebssystems. Dazu zählt beispielsweise das erweiterte automatische Ausfüllen von PDFs oder gescannten Dokumenten mit in den Kontakten gespeicherten Funktionen. Allgemein soll macOS Sonoma nach diesem zusätzlichen Update dann ausfüllbare Formulare in allen Bereichen und Apple-Anwendungen schneller erkennen.

Apple hat inzwischen bekanntgegeben , dass macOS Sonoma noch in diesem Monat zur Installation freigegeben wird. Das Update soll vom 26. September an für alle Nutzer bereitstehen. Ein Teil der bereits angekündigten neuen Funktionen wird dann allerdings noch nicht im Paket enthalten sein. Apple zufolge werden werden diese durch ein späteres Update ergänzt – vermutlich dann macOS Sonoma 14.1.

