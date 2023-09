macOS Sonoma in 2 Wochen: Wenig Chancen auf Mac-Event im Oktober

Ganz oben auf der Liste der als nächstes erwarteten Mac-Updates steht für uns der seit Mai 2021 unverändert erhältliche iMac. Darüber hinaus würde es nicht wundern, wenn Apple noch in diesem Jahr und vor Weihnachten neue Modelle des iPad mini und des iPad Air in den Handel bringt. Der Freigabetag für macOS Sonoma ist übrigens ein Dienstag und damit einer der von Apple bevorzugten Wochentage für Produktankündigungen.

Stellt sich nur die Frage, welche Produktneuheiten wir in solch einem Fall zu Gesicht bekommen könnten. Man darf nicht vergessen, dass Apple in diesem Jahr schon sechs neue Mac-Modelle vorgestellt hat. Seit Januar sind die aktuellen Versionen des Mac mini und die MacBook-Pro-Modelle mit 14 und 16 Zoll Bildschirmgröße erhältlich, im Juni wurden dann das MacBook Air mit 15 Zoll sowie ein neuer Mac Studio und auch die lange erwartete Überarbeitung des Mac Pro vorgestellt.

