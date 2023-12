macOS Sonoma: Diese Neuerungen kommen noch vor Weihnachten

Die Chancen, dass wir in den nächsten Tagen die letzten großen Apple-Updates für dieses Jahr sehen, stehen ziemlich gut. Apple hat ja in der vergangenen Woche schon die sogenannten „Release Candidates“, also die voraussichtlich finalen Versionen von iOS 17.2 und macOS 14.2 für Entwickler und freiwillige Beta-Tester zum Download freigegeben. Auf Mac-Seite musste offenbar noch etwas nachgebessert werden, hier steht mittlerweile ein zweiter Release Candidate für macOS Sonoma 14.2 für die Teilnehmer an Apples Software-Testprogramm zum Download bereit.

Die kommenden Updates werden nochmal einen ganzen Schwung neuer Funktionen auf Macs und iOS-Geräte bringen. Alle mit iOS 17.2 verbundenen Neuerungen haben wir bereits in der vergangenen Woche aufgelistet. Unten hängen wir nun auch Apples offiziellen Beschreibungstext zu den mit macOS Sonoma 14.2 verbundenen Verbesserungen und Funktionserweiterungen an.

Neben den anstehenden größeren Aktualisierungen für Macs und iOS-Geräte werden auch die restlichen Apple-Betriebssysteme noch vor Jahresende mit korrespondierenden Updates bedacht. watchOS 10.2 bringt unter anderem die Möglichkeit zum schnellen Zifferblattwechsel zurück. tvOS 17.2 präsentiert sich mit verbesserter Benutzeroberfläche und der HomePod dürfte mit seiner Systemversion 17.2 die üblichen allgemeinen Verbesserungen erfahren.

Neu in macOS Sonoma 14.2

Dieses Update enthält Verbesserungen für das automatische Ausfüllen in PDFs sowie Verbesserungen für „Nachrichten“ und „Wetter“. Diese Version enthält zudem weitere Funktionen, Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates für deinen Mac.

PDFs

Die Funktion zum automatischen Ausfüllen wurde verbessert und erkennt nun Felder in PDFs sowie anderen Formularen. So kannst du diese mit Einträgen wie beispielsweise Namen und Adressen deiner Kontakte ausfüllen.

Nachrichten

Um dich auf den neuesten Stand zu bringen, kannst du mithilfe eines Pfeils zu deiner ersten ungelesenen Nachricht einer Konversation springen. Klicke dazu auf den Pfeil in der oberen rechten Ecke.

Mit einer Option im Kontextmenü zum Hinzufügen von Stickern kannst du Sticker direkt mit Sprechblasen verwenden.

Mit der Kontaktschlüsselbestätigung erhältst du automatische Hinweise und Kontaktbestätigungscodes, die dabei helfen, dass Personen in besonderen digitalen Angriffssituationen nur mit den Personen kommunizieren, mit denen sie dies auch beabsichtigen.

Wetter

Mit Niederschlagsmengen bleibst du über Regen- und Schneemengen für einen bestimmten Tag im Verlauf der nächsten 10 Tage informiert.

Du kannst aus neuen Widgets für Niederschlagsmengen der nächsten Stunde, tägliche Vorhersagen, Zeitpunkte für Sonnenauf- und -untergang sowie aktuelle Bedingungen wie Luftqualität, gefühlte Temperaturen und Windgeschwindigkeiten wählen.

Mit Momentaufnahmen von Windkarten kannst du bequem Windmuster beurteilen und auf eine animierte Windkarten-Überlagerung zugreifen, um dich auf die in den nächsten 24 Stunden vorhergesagten Windbedingungen vorzubereiten.

Uhr

Bei mehrfachen Timern kannst du verschiedene davon gleichzeitig ausführen und für jeden einen eigenen Namen erstellen.

Voreinstellungen für Timer helfen dir dabei, Timer schnell mit verschiedenen voreingestellten Optionen zu starten.

Mit der Option „Zuletzt“ kannst du einfach deine zuletzt verwendeten Timer erneut starten.

Dieses Update enthält zudem folgende neue Funktionen: