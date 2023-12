Nebula-Beamer mit Netflix: Beide neuen Modelle zum Einführungspreis

Mit dem Nebula Capsule 3 ist jetzt auch der zweite im vergangenen Monat angekündigte Beamer von Anker erhältlich. Im Rahmen einer Einführungsaktion kann man per Gutschein einen Rabatt von 80 Euro aktivieren. Regulär wird das neue Gerät für 499,99 Euro angeboten.

Anker verkauft den neuen Nebula Capsule 3 sowohl über die eigene Homepage als auch über Amazon zum Sonderpreis. Dort bekommt ihr übrigens auch den ebenfalls noch brandneuen Anker Mars 3 Air zu einem attraktiven Einführungspreis. Zusätzlich zu den hier ohnehin schon aktiven 100 Euro Preisnachlass kann man beim Mars 3 noch einen Gutschein über 40 Euro aktivieren. In der Folge kostet das größere und besser ausgestattete Modell nur unwesentlich mehr als der Getränkedosen-große Capsule 3.

Netflix-App ab Werk integriert

Beide neuen Beamer aus der Nebula-Reihe von Anker kommen standardmäßig mit Netflix an Bord. Die App des Videodienstes ist Bestandteil der auf Google TV basierenden Benutzeroberfläche der Geräte.

Die Beamer werden über 2,4 GHz oder 5 GHz mit WLAN verbunden und können Bildmaterial in einer Auflösung von bis zu 1080p wiedergeben. Das kleinere Modell Nebula Capsule 3 kommt unserer Meinung nach nur dann in Frage, wenn ihr großen Wert auf kompakte Abmessungen legt und regelmäßig den Einsatzort wechselt. Die Leuchtkraft des Beamers wird vom Hersteller mit 200 ANSI-Lumen angegeben.

Der aktuell nur 40 Euro teurere Nebula Mars 3 Air bietet mit 400 ANSI-Lumen eindeutliches Plus an Helligkeit und dementsprechend auch Bildschärfe. Obendrauf hat das Gerät noch zwei Dolby-Digital-Plus-Lautsprecher mit an Bord. Beide Geräte verfügen über eine maximale Akku-Laufzeit von zweieinhalb Stunden für die Filmwiedergabe oder acht Stunden als Lautsprecher für Musik. Zuspieler können über HDMI und Bluetooth verbunden werden.