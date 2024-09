macOS Sequoia: Vollbild-Ansicht per Doppelklick auf Titelleiste

Das seit Montag verfügbare Betriebssystem-Update auf macOS 15 Sequoia enthält nicht nur die auf die USA beschränkte Mirroring-Funktion und das Versprechen, zukünftig auch auf die Features von Apple Intelligence zugreifen zu können, sondern auch schon einige direkt nutzbare Funktionen, wie etwa den neuen Fenster-Manager.

macOS Sequoia mit Fenster-Manager

Der neue Fenster-Manager bietet die Möglichkeit, Fenster durch einfaches Ziehen an den Bildschirmrand wie Kacheln anzuordnen – sei es nebeneinander, übereinander oder in jeder Ecke des Desktops. So lassen sich Anwendungen entweder auf der linken oder rechten Bildschirmhälfte oder in den vier Bildschirmvierteln platzieren. Die Fenstergröße passt sich dabei automatisch an, ohne dass eine manuelle Anpassung per Maus erforderlich ist.

Sobald ein Fenster bewegt wird und der Mauszeiger den Bildschirmrand erreicht, zeigt macOS Sequoia eine Kachelposition an, die das Fenster beim Loslassen der Maustaste einnehmen kann. Wer den Mauszeiger nach links oder rechts über den Rand des Monitors bewegt, wählt die jeweilige Displayhälfte. Wird der Mauszeiger nach oben geschoben, wechselt das Fenster in den Vollbildmodus. Um ein Fenster in einem Viertel des Bildschirms zu platzieren, muss der Mauszeiger diagonal über eine der Ecken des Displays gezogen werden.

Doppelklick auf Titelleiste

Der Fenster-Manager wird von einer neuen Option in den Systemeinstellungen begleitet, die mehrere Konfigurationsoptionen für den Doppelklick auf die Titelleiste offener Fenster bietet. Diese lassen sich durch einen Doppelklick nun auch auf die gesamte Bildschirmgröße vergrößern.

Bereits vor einigen Jahren führte Apple verschiedene Reaktionen ein, mit denen offene Programmfenster den Doppelklick auf ihre Titelleiste quittieren, wie etwa das Minimieren sowie das Vergrößern und Verkleinern des Fensters.

Mit macOS 15 Sequoia erweitert sich diese Auswahl: Nutzerinnen und Nutzer haben jetzt die Möglichkeit, in den Systemeinstellungen unter “Schreibtisch & Dock” > “Doppelklick auf Titelleiste” die Option “Füllen” zu aktivieren. Anschließend lassen sich Programmfenster durch einen Doppelklick auf ihre Titelleiste bildschirmfüllend, aber eben nicht im Vollbildmodus, anzeigen.