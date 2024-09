Amazon Music Unlimited: Bis zu fünf Monate kostenlos

Im Vorfeld der so genannten Prime Deal Days, ein Shopping-Event das Amazon für den 8. und 9. Oktober angekündigt hat, bietet der Online-Händler derzeit eine zeitlich begrenzte Aktion für seinen Musik-Streaming-Dienst Amazon Music Unlimited an.

Bis zu fünf Monate kostenlos

Neue Kunden können den Dienst drei Monate lang kostenlos testen, bevor ab dem vierten Monat eine monatliche Gebühr anfällt. Für Prime-Mitglieder verlängert sich die Gratisphase auf vier Monate. Nach Ablauf der jeweiligen Testphase beträgt die monatliche Gebühr für Prime-Mitglieder 9,99 Euro, während Nicht-Prime-Mitglieder 10,99 Euro pro Monat zahlen sollen.

Die Teilnahme an der Gratis-Aktion ist an bestimmte Bedingungen geknüpft. Nominell sind beispielsweise Kunden ausgeschlossen, die bereits Amazon Music Unlimited genutzt haben, auch wenn es sich dabei um früher wahrgenommene Gratiszeiträume handelt. Zudem kann das Angebot nur einmal pro Kunde in Anspruch genommen werden und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar.

In der Praxis lohnt es sich jedoch die Aktionsseite aufzurufen, um zu prüfen wie der Amazon-Algorhithmus das eigenen Konto einstuft. Je nach Abstand zum letzten Testzeitraum und nach Alter des persönlichen Amazon-Kontos, variieren die Aktionsbedingungen offenbar. So lassen sich unter Umständen bis zu fünf Gratis-Monate Amazon Music Unlimited mitnehmen. Ehemalige Bestandskunden bekommen einen Rabatt von bis zu 50 Prozent für die nächsten drei Monate angezeigt.

Bis zum 10. Oktober

Grundsätzlich gilt: Interessierte Anwender müssen sich bis zum 10. Oktober 2024 anmelden, um von der kostenlosen Testphase zu profitieren. Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist jederzeit möglich, auch während der kostenlosen Testphase. Erfolgt keine Kündigung bis zum Ende der Gratisphase, wird der reguläre monatliche Betrag über die im Amazon-Konto hinterlegte Standardzahlungsart abgebucht.

Nach Spotify ist Amazon Music der beliebteste Musik-Streaming-Dienst in Deutschland, wie aus der aktuellen ARD/ZDF-Medienstudie 2024 hervorgeht: