macOS Sequoia soll bereits im September erscheinen

macOS Sequoia wird in diesem Jahr wohl früher erscheinen als dies in den vergangenen Jahren bei den Updates für das Mac-Betriebssystem der Fall war. Apple will macOS 15 Sequoia scheinbar zeitgleich mit iOS 18 bereits im September auf den Markt bringen.

In den vergangenen Jahren haben wir die Freigabe der neuen Versionen von macOS zumeist erst im Oktober und mit deutlichem Abstand zur Veröffentlichung der jeweils neuesten iOS-Version gesehen. Das Apple-Blog MacRumors hat offenbar Hinweise darauf erhalten, dass diese Regel in diesem Jahr gebrochen wird.

Die in diesem Zusammenhang genannten Gründe klingen schlüssig. Durch eine gleichzeitige Veröffentlichung von iOS 18 und macOS Sequoia könnte Apple sicherstellen, dass auch die neu angekündigten plattformübergreifenden Funktionen – allem voran das sogenannte „iPhone Mirroring“ – direkt vom Start weg verfügbar sind.

Nutzer können damit direkt vom Mac aus auf ihr iPhone zugreifen und mit dem Gerät interagieren. Dabei wird der Original-Bildschirm inklusive Hintergrundbild und den Programmsymbolen angezeigt und man kann das Gerät mit der Maus oder einem Trackpad bedienen. Mithilfe von „iPhone Mirroring“ lassen sich auch Inhalte per Drag & Drop reibungslos zwischen iPhone und Mac bewegen und der Zugriff auf das iPhone ist auch möglich, wenn sich das Gerät im StandBy-Modus befindet.

Erstmal kein „iPhone Mirroring“ in der EU

Wenn es so kommt, darf man sich hierzulande zwar über eine ungewohnt frühe Verfügbarkeit der neuen macOS-Version freuen, Apples „iPhone Mirroring“ wird in den Ländern der Europäischen Union wohl erstmal nicht zur Verfügung stehen. Apple hat im Juni mitgeteilt, dass die Möglichkeit zum Spiegeln des iPhone auf dem Mac gemeinsam mit den unter „Apple Intelligence“ zusammengefassten KI-Funktionen aufgrund von durch das Gesetz über digitale Märkte (DMA) hervorgerufenen „regulatorischen Unsicherheiten“ innerhalb der EU noch zurückgehalten wird.

Bislang steht auch noch völlig offen, wann und in welcher Form „Apple Intelligence“ hierzulande verfügbar sein wird. Apple wird sein KI-Angebot auch in anderen Ländern verspätet einführen. Außerhalb der EU ist für „später im Herbst“ ein Update auf macOS 15.1 und iOS 18.1 angekündigt, mit dessen Hilfe ein Teil des Funktionsumfangs von „Apple Intelligence“ als Beta-Version bereitgestellt wird. Mit weiteren Updates ist dann erst im Frühjahr 2025 zu rechnen.