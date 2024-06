Disney+: Kostenpflichtige Zusatzmitgliedschaft statt Account-Sharing

Disney+ hat damit begonnen, die Einführung von aktiven Maßnahmen gegen das Teilen von Benutzerkonten vorzubereiten. In einer Neufassung der Nutzungsbedingungen des Videodienstes ist nun von „Zusatzmitgliedern“ die Rede. Abonnenten werden demnach in Zukunft die Möglichkeit haben, ihr Konto gegen zusätzliche Gebühren mit weiteren Nutzern zu teilen.

Als Vorbild dürfte hierbei Netflix dienen. Dort wurde bereits vor einem Jahr damit begonnen, aktiv gegen das sogenannte „Account-Sharing“ vorzugehen, in diesem Rahmen hat Netflix ebenfalls die Möglichkeit geschaffen, den geteilten Zugriff außerhalb des Haushalts gegen eine Zusatzgebühr zu legalisieren. Inhaber eines Netflix-Abonnements können seither gegen einen Aufpreis von jeweils 4,99 Euro Personen, die außerhalb des jeweiligen Haushalts leben, als Zusatzmitglied hinzuzufügen.

Zusatzkosten wohl ähnlich wie bei Netflix

Bei Disney+ dürften die Gebühren für Zusatzmitglieder in einem ähnlichen Bereich liegen. Grundlage für diese Regelung ist der Vertragspassus, dass Abonnements außerhalb des eigenen Haushalts nicht geteilt werden dürften. Den Begriff „Haushalt“ definiert Disney+ mit einer „Sammlung von Geräten, die zum persönlichen Hauptwohnsitz des Abonnement-Inhabers gehören und von den dort wohnenden Personen genutzt werden“.

Zu den Voraussetzungen einer Zusatzmitgliedschaft zählt allem voran, dass das Zusatzmitglied sein Konto im selben Vertragsgebiet führt, wie der Hauptabonnent. Die Zusatzmitgliedschaft ist auch fest mit dem Hauptabonnement verbunden und kann demnach nicht weitergeführt werden, wenn das Hauptabonnement gekündigt wird.

Disney+ will neue Regeln bis September durchsetzen

Disney+ hat bereits zu Jahresbeginn angekündigt, verstärkt gegen Teilen von Accounts vorzugehen, wenn dabei gegen die Nutzungsregeln verstoßen wird. Die Maßnahmen sollten in diesem Monat in den ersten Vertragsgebieten anlaufen und bis September auf alle Länder ausgedehnt werden, in denen Disney+ verfügbar ist.