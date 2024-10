iCloud.com mit neuen Farben und Optionen

Apple hat iCloud.com überarbeitet. Die für den Zugriff per Webbrowser optimierte Sammlung von iCloud-Funktionen steht von heute an mit neuen Darstellungsoptionen und verschiedenen Funktionserweiterungen zur Verfügung. Nutzer mit einem aktiven Apple-Konto können über die Internetadresse www.iCloud.com auf das Angebot zugreifen.

Apple wirbt im Zusammenhang mit den Neuerungen vor allem damit, dass iCloud.com jetzt auch für den Dunkelmodus von Apple-Geräten angepasst ist. Der Wechsel zwischen der hellen und der dunklen Darstellung der Webseite kann abhängig von den Einstellungen auf dem jeweiligen Gerät manuell erfolgen oder findet automatisch statt.

Andere Farben als Blau

Zudem haben Nutzer von iCloud.com jetzt auch die Möglichkeit, die Hintergrundfarbe der Webseite zu verändern. Mit Lila, Grün, Rot, Orange und Gelb stehen nun fünf farbliche Alternativen zum Standardblau von iCloud.com zur Auswahl bereit. Der Farbwähler zeigt sich, wenn man zunächst ganz unten auf der Seite auf „Anpassen“ klickt und dann im oberen Bereich die Option „Hintergrundfarbe auswählen“ anklickt.

Nutzer von iCloud.com haben jetzt die Möglichkeit, wichtige Notizen für den schnellen Zugriff an oberster Stelle in der Notiz-App anzuheften. Die Funktion „Notiz anpinnen“ findet sich im erweiterten Menü zu den einzelnen Notizen.

Mehr Optionen für iCloud Drive und Fotos

Apple hat darüber hinaus zahlreiche optische und kleinere Verbesserungen in die auf iCloud.com verfügbaren App-Bereiche integriert. So wurde etwa die Darstellung des Kalenders verbessert. Beim Aufruf von iCloud Drive über iCloud.com kann man jetzt auf eine erweiterte Ansicht zugreifen und Objekte, die von anderen Nutzern geteilt wurden, in einem separaten Tab anzeigen.

Falls ihr Apples iCloud Fotos verwendet, dürfte euch die hier nun verbesserte Navigation gelegen kommen. Über das Kalendersymbol kann man nun schnell zu den in einem bestimmten Monat oder Jahr aufgenommenen Bildern springen. Wenn nötig, lässt sich jetzt auch das Datum, die Uhrzeit und der Aufnahmeort der Bilder beim Zugriff über iCloud.com anpassen.