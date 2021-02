macOS Programmsymbole austauschen: LiteIcon gibt auf

Die Entwickler von LiteIcon haben aufgegeben. Die mit macOS Big Sur verbundenen Einschränkungen haben das Entwicklerstudio FreeMacSoft dazu veranlasst, einen Schlussstrich zu ziehen und die Weiterentwicklung der App einzustellen.

LiteIcon war ein beliebtes Mac-Programm, wenn es darum ging, die Symbole von Apps und Ordnern auf dem Mac zu verändern. Nach der Veröffentlichung von macOS Big Sur wurde klar, dass die bisherige Verfahrensweise diesbezüglich nicht mehr bei Systemdateien greift. Doch gaben sich die Entwickler zunächst noch zuversichtlich darin, eine Lösung zu finden. Mittlerweile haben sie ihre Versuche diesbezüglich allerdings aufgegeben. LiteIcon lässt sich in der gewohnten Form lediglich mit macOS Catalina und älter verwenden.

Die Meldung ist allerdings nicht damit gleichzusetzen, dass sich FreeMacSoft komplett auf die faule Haut legt. Mit AppCleaner und Tiles haben die Entwickler weiterhin zwei beliebte Mac-Programme im Angebot. AppCleaner löscht Anwendungen inklusive aller damit verbundenen Dateien vollständig und Tiles bewirbt sich als intuitiver Fenster-Manager.

Pictogram ändert App- und Ordnersymbole

Wenn es um den Austausch von Programmsymbolen geht, wollen wir noch kurz Pictogram von Neil Sardesai erwähnen. Die App ist für macOS Big Sur optimiert, allerdings muss euch auch hier klar sein, dass sich damit keine Symbole von Anwendungen ändern lassen, die mit macOS installiert oder über den Mac App Store bezogen wurden.

Nach dem ersten Start zeigt euch Pictogram eine Liste mit allen auf dem Mac installierten Programmen an, deren Symbole ihr durch eigene Grafiken ersetzen könnt. Der Austausch lässt sich mit wenigen Mausklicks bewerkstelligen. Lobenswert an Pictogram ist dabei die integrierte Backup-Funkion, so werden die Original-Symbole der Apps automatisch gesichert und können jederzeit über Pictogram wiederhergestellt werden.

Mit macOS-Icons gibt es übrigens auch eine zentrale Sammelstelle für alternative Programmsymbole für den Mac. Mittlerweile finden sich dort knapp 5.000 verschiedene Bilder, die nach Stichworten durchsucht und im Format .icns geladen werden können.