devolo Giga Bridge „verlängert“ Glasfaser über Koax- oder Telefonkabel

Die neuen Glasfaser-Sets von devolo bestehen aus an klassische Powerline-Geräte erinnernden Steckdosen, von denen eine die Möglichkeit zum direkten Anschluss von Router und Telefon bietet. Den Verkaufspreis gibt der Hersteller mit 199,99 Euro pro Set an. Ein Installationsservice lässt sich optional hinzubuchen.

devolo bietet abhängig von der vorhandenen Verkabelung zwei Varianten seiner Giga Bridge an, die dann den Voraussetzungen entsprechend eingesetzt werden können. Das Signal kann entweder über ein Koaxialkabel vom Glasfaseranschluss zum Router gebracht werden, oder es wird eine Telefonleitung für diesen Zweck verwendet. Wichtig ist jedoch in beiden Fällen, dass die jeweilige Leitung komplett frei ist und nicht für andere Dienste genutzt wird.

devolo zielt mit seinen Giga-Bridge-Produkten auf Bewohner von Einfamilienhäusern, die zwar Glasfaser im Keller, aber keine vernünftige Möglichkeit haben, das schnelle Internet auch an den Router zu bringen. Auf diese Situation trifft man gerne in älteren Häusern, bei deren Bau noch nicht an Vernetzung und ausreichende Verkabelung gedacht wurde.

Insert

You are going to send email to