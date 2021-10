macOS Monterey: Der Mauszeiger in Wunschfarbe

In den Systemeinstellungen des gestern Abend ausgegebenen Mac-Betriebssystems macOS Monterey könnt ihr die Darstellung des Mauszeigers beeinflussen und diesen über die Bedienungshilfen nicht nur in seiner Größe, sondern auch in seiner farbigen Gestaltung anpassen und so etwa etwa auf eine Ausgabe mit schwarzem Rahmen und weißer Füllung invertieren. Die entsprechenden Einstellungen hat Apple in den Systemeinstellungen abgelegt und bietet diese hier im Bereich Bedienungshilfen an.

Hier müsst ihr euch zu Systemeinstellungen > Bedienungshilfen > Sehen > Anzeige > Zeiger navigieren um entsprechende Eingriffe umzusetzen. In den zeiger-Konfigurationen lässt sich sowohl die Zeigerrandfarbe als auch die Zeigerfüllfarbe mit dem Standard Color Picker des Betriebssystems wählen. Zudem kann die reguläre Größe des Mauszeigers konfiguriert werden. Auch die Einstellungen, ob das Mac-Betriebssystem den Mauszeiger zum schnellen Auffinden vergrößern soll, wenn ihr die Maus kräftig schüttelt bzw. eure Finger auf dem Trackpad schnell hin und her fahren lässt, lässt sich hier setzen. Standardmäßig ist die Systemfunktion „Schüttele den Mauszeiger, um ihn zu finden“ allerdings bereits aktiviert.

Neben der Schüttel-Funktion

Apple hatte die Funktion „Schüttele den Mauszeiger, um ihn zu finden“ vor rund sechs Jahren zusammen mit OS X 10.11 El Capitan eingeführt und der kleinen Hilfsfunktion einen gesonderten Auftritt auf der WWDC Entwickler-Konferenz eingeräumt. Hier stellte Apples Software-Chef Craig Federighi das Feature im Rahmen der System-Präsentation vor, wie ihr im eingebetteten Video ab dem Zeitstempel 2:30 nachschauen könnt.

Auch unter iPadOS verfügbar

Auf dem iPad lassen sich die Mauszeiger seit Beginn der offiziellen Cursor-Unterstützung in unterschiedlichen Farben anzeigen. Die Entsprechenden Einstellungen könnt ihr hier im Bereich Einstellungen > Bedienungshilfen >Zeigersteuerung > Farbe vornehmen.