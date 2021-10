Flinke Mac-App für Gmail: Mimestream ist bereit für macOS Monterey

Beim Verfassen neuer E-Mails kann nun auf neue Code-Format-Optionen für (Inline- und Block-Style) zugegriffen werden, zudem lassen sich Inline-Bilder in eingegangenen E-Mails markieren, auswählen und per Quicklook in einer schnellen Vorschau anzeigen. Die automatische Adressvervollständigung ist nun abhängig vom Google-Konto, von dem die E-Mail verschickt werden soll. Darüber hinaus integrierte die neueste Mimestream-Versionen Googles erweiterte Tastatur-Kurzbefehle und unterstützt nun auch G+I, Z und Shift+I.

Seitdem sich die E-Mail-Applikationen Mimestream im September 2020 erstmals einer breiteren Öffentlichkeit präsentierte, befindet sich der native Mac-Download im Betatest und wurde so aktiv weiterentwickelt, dass fast kein Monat verstrich, ohne dass der Entwickler eine aktualisierte Ausgabe seiner blitzschnellen Gmail-Applikation zum Download bereitstellte. Pünktlich zum Start von macOS Monterey steht Mimestream jetzt in Version 0.3.0 zum Download bereit und kümmert sich um die volle Kompatibilität mit Apples neuestem Betriebssystem.

