macOS Monterey 12.0.1: Apple gibt RC 2 für Entwickler frei

Wenn ihr die Veröffentlichung der neuen Vorabversion von macOS Monterey dazu nutzen wollt, euch die mit dem Update verbundenen Neuerungen in Erinnerung zu rufen, haben wir in der Folge eine Übersetzung von Apples ausführlichem, mit dem neuen Release Candidate veröffentlichtem Update-Text eingebunden.

Korrekturen in Form einer RC-2-Version sind somit auch nicht normal, kommen aber immer mal wieder vor. Außergewöhnlich ist eher, das Apple dem heute veröffentlichten Release Candidate 2 mit macOS Monterey 12.0.1 eine eigene Versionsnummer verpasst. Dies dürfte aber darauf gründen, dass die am Montag vorgestellten neuen MacBook-Modelle wohl bereits mit Version 12.0 bestückt sind und diese Versionsnummer somit schon fest belegt ist.

