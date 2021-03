macOS-Jubiläum: Apple hat vor 20 Jahren OS X veröffentlicht

macOS feiert heute seinen zwanzigsten Geburtstag. Das ursprünglich als Mac OS X gestartete Betriebssystem ist seit dem 24. März 2001 im Handel und hat damals als vollständige Neuentwicklung Apples zuletzt als Mac OS 9 vorliegendes, noch vom ersten Macintosh aus dem Jahr 1984 abstammendes, ursprüngliches Betriebssystem ersetzt.

Die Markteinführung von Mac OS X kam damals keineswegs als Überraschung. Apple hat sich mit langem Vorlauf und mehreren zuvor ausgegebenen, teils öffentlichen Beta-Versionen auf die gravierende Umstellung vorbereitet. Mac OS X 10.0 wurde mit „Cheetah“ tituliert, der Gepard leitet damals die lange Zeit von Apple genutzten Namen von Raubkatzen als Beinamen für die Betriebsysteme ein.

Mac OS X brachte für damalige Verhältnisse bahnbrechende Neuerungen. Darunter echtes Multitasking in Verbindung mit besserer Speicherverwaltung sowie Mehrbenutzerfähigkeit auf Basis eines Unix-Unterbaus.

Die Systemeinführung wurde in der damals noch vergleichsweise kleinen Apple-Community teils von Händlerpartys begleitet, wenngleich viele Nutzer dem Update nicht unkritisch gegenüberstanden. Insbesondere in der Anfangszeit hatte OS X mit zahlreichen Fehlern und auch Leistungsproblemen zu kämpfen. Dabei waren Apples Betriebssysteme zu dieser Zeit längst noch nicht kostenlos. Mac-Besitzer mussten vor 20 Jahren stolze 329 damals noch DM für das Update berappen. Wer sich zuvor bereits die Beta-Version geleistet hatte, konnte das Update zum Preis von 79 DM erwerben.

Die Raubkatzen-Namen für Betriebssysteme hat Apple in der Folge bis in zu OS X Mountain Lion im Jahr 2012 behalten. Das im darauffolgenden Jahr vorgestellte OS X Mavericks war erstmals nach einer kalifornischen Sehenswürdigkeit benannt. Mit macOS Sierra hat sich Apple im Jahr 2018 dann auch von der Bezeichnung „OS X“ verabschiedet und nennt seine Mac-Betriebssysteme seither analog zu den restlichen OS-Plattformen, wenn man so will aber auch mit einer kleinen Referenz an die alten „Mac OS“-Tage.