macOS Big Sur rückt näher, Adobe rät weiter von der Beta ab

Während Apple mit großen Schritten auf die Veröffentlichung von macOS Big Sur zusteuert, hält sich Adobe bezüglich der Kompatibilität seiner Anwendungen noch bedeckt. Der Software-Anbieter rät davon ab, seine Programme mit den derzeit verfügbaren Beta-Versionen von macOS Big Sur zu verwenden.

Apple hat heute bereits Beta 8 von macOS Big Sur für Entwickler freigegeben, damit ist seit Veröffentlichung der letzten Testversion nicht einmal eine Woche vergangen. Das rasche Aufeinanderfolgen erweckt den Anschein, dass wir bis zur finalen Freigabe des neuen Mac-Betriebssystems nicht mehr lange warten müssen. Apple hat sich bislang allerdings nicht dazu hinreißen lassen, einen konkreten Veröffentlichungstermin zu nennen.

We strongly recommend you wait until Big Sur is released and is no longer a beta version. In addition, do not upgrade if you are in the middle of a project. First run your Adobe apps in a test environment to ensure it works with your current hardware configuration and drivers (printing and other features).