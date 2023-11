macOS 14.2 und iOS 17.2 gehen in die vierte Beta-Runde

Bei Apple registrierte Entwickler können eine weitere Vorabversion der kommenden Updates für Mac, iPhone und iPad und Apple TV laden. Apple wirft die jeweils vierten Testversionen der Betriebssysteme in den Ring.

Die Neuerungen von macOS 14.2 auf dem Mac fallen eher bescheiden aus. Apple will hier einen Teil der bereits im Sommer für macOS Sonoma angekündigten aber noch nicht verfügbaren Funktionen nachliefern, dazu gehören Verbesserungen bei der Synchronisation von Nachrichten über iCloud und beim Ausfüllen von PDF-Formularen ebenso wie Funktionserweiterungen für Apple Music, darunter die Möglichkeit, gemeinsame Wiedergabelisten zu erstellen.

Für Apples Mobilgeräte stehen iOS 17.2 und iPadOS 17.2 auf dem Plan. Hier haben wir bereits im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die zuvor ausgegebenen Testversionen über die mit dem Update verbundenen Neuerungen informiert. Apple wird sowohl auf dem Mac als auch auf iOS-Geräten die Möglichkeit integrieren, auf Nachrichten in iMessage nicht nur mit den sogenannten Tapbacks, sondern auch mit Stickern und Emojis zu reagieren. In Apple Music lassen sich fortan gemeinsame Wiedergabelisten erstellen und verwalten, die Navigation im App Store wird überarbeitet und mit dem iPhone 15 Pro kann man künftig auch räumliche 3D-Videos aufzeichnen.

Allem voran werden die Updates auf macOS 14.2, iOS 17.2 und iPadOS 17.2 aber auch Fehler in den aktuellen Versionen der Betriebssysteme beseitigen und hoffentlich auch zu Leistungsverbesserungen führen. Die Freigabe für alle Nutzer dürft ihr Mitte Dezember erwarten, Teilnehmer an Apples öffentlichem Beta-Programm erhalten die neuesten Testversionen wohl noch in dieser Woche.

iOS 17.1.2 vielleicht noch diese Woche

Bevor Apple iOS 17.2 an alle Nutzer ausgibt, wird – vielleicht sogar noch in dieser Woche – iOS 17.1.2 erwartet. Hier scheint Apple ein weiteres Update in Arbeit zu haben, das unter Umgehung des regulären Beta-Betriebs vermutlich dringende Fehlerbehebungen mit sich bringt.