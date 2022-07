macOS 12.5 und iOS 15.6: Release Candidate nochmal überarbeitet

Doppelt hält besser, wenn man so will. Nachdem Apple bereits Ende letzter Woche einen zweiten Release Candidate von iOS 15.6 an Entwickler verteilt hat, wiederholt sich das Ganze heute mit macOS. Auch hier können Entwickler nun schon die zweite sogenannte RC-Version von macOS 12.5 laden.

Release Candidate steht für Freigabekandidat und bezeichnet jene Beta-Version, die sofern nicht noch grobe Schnitzer bemerkt werden, mit der endgültigen Version der Software identisch und somit dann auch für alle Nutzer freigegeben wird. Apple war diesmal jedoch weder mit dem Stand unter iOS noch mit der macOS-Variante zufrieden, und hat hier noch einmal mit einer weiteren Überarbeitung nachgelegt.

Freigabe für alle Nutzer steht bevor

Unterm Strich darf man jedoch davon ausgehen, dass sowohl iOS 15.6 als auch macOS 12.5 in Kürze tatsächlich fertig und im Anschluss an alle Nutzer ausgegeben werden. Beide Updates bringen Fehlerkorrekturen, Leistungs- und Sicherheitsverbesserungen.

Dass ausführliche Tests vor einer Freigabe hier durchaus von Vorteil sind, zeigt die im Rahmen von Apples öffentlichem Beta-Programm auch noch verfügbare macOS-Version 12.5. Die letzte hier an alle Nutzer ausgespielte Version kommt mit einem massiv störenden Fehler im Gepäck. So werden Drag-and-Drop-Aktionen immer wieder mit Fehlermeldungen abgebrochen (s.o.) und Links müssen teils mehrfach geklickt werden, damit sie sich in Safari öffnen. In dem noch nicht für öffentliche Beta-Tester erhältlichen Release Candidate wurden diese Fehler behoben.

Die älteren Versionen macOS 12.5 und iOS 15.6 werden Teilnehmern an Apples öffentlichem Beta-Programm nur angezeigt, wenn sich nicht schon auf den Testzug der allerneuesten, für Herbst angekündigten Betriebssysteme macOS 13 Ventura und iOS 16 aufgesprungen sind. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass es von diesen neueren Betriebssystem-Versionen auf offiziellem Weg kein Zurück gibt.