LOL – Last One Laughing: Zweite Staffel ab 1. Oktober

Die erste Staffel der Comedy-Show „LOL – Last One Laughing“ avancierte im Frühjahr 2021 in kürzester Zeit zum meist gesehenen Titel aller Zeiten bei Prime Video in Deutschland. Jetzt hat der Online-Händler über den bevorstehenden Start von Staffel 2 informiert.

Diese wird mit sechs neuen Folgen am 1. Oktober starten und dann wieder 10 der bekanntesten Comedy- und Stand-Up-Gesichter Deutschlands bei ihrer gemeinsamen Mission, nicht zu lachen, begleiten.

Mit dabei sind diesmal Bastian Pastewka, Klaas Heufer-Umlauf, Annette Frier, Anke Engelke, Max Giermann, Kurt Krömer, Martina Hill, Tommi Schmitt, Tahnee und Larissa Rieß.

Die ungewohnte Aufgabe: Sie sollen zwar ihre Kolleg:innen zum Lachen bringen, dürfen dabei aber selbst keine Miene verziehen. Nicht nur Stand-Up, Charakterkomik oder Improvisation, auch voller Körpereinsatz ist gefragt. Die Teilnehmer:innen stehen dabei unter ständiger Beobachtung, alles wird minutiös gefilmt: Michael Bully Herbig überwacht im Control Room auch die kleinste Gesichtsentgleisung. Wer am Ende zuletzt lacht, gewinnt ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird.

„LOL – Last One Laughing“ dürfte vom japanischen Original „Gaki no Tsukai“ beziehungsweise von der ebenfalls auf Amazon Prime Video verfügbaren und ebenfalls in Japan produzierten Comedy-Show „Documental“ beeinflusst sein, die beide auf das selbe Konzept setzen.