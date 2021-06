macOS 12 Monterey: „Universal Control“ und Kurzbefehle-App auf dem Mac

Apple will mit dem nächsten Mac-Update auch die Automatisierungs-Optionen auf dem Mac verbessern. Ermöglicht wird dies mithilfe einer Mac-Version der bislang nur auf iOS-Geräten verfügbaren App Kurzbefehle. Apple beschreibt den Wandel als die Zukunft der Mac-Automatisierung, Apples „altes“ Tool Automator soll für diesen Zweck in Kurzbefehle auf dem Mac integriert werden.

Insert

You are going to send email to