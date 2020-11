macOS 11 steht zum Download bereit [Update]

Update: Apple hat Probleme mit der Auslieferung von macOS 11.

19 Jahre nach dem Start von Mac OS X 10.0 hat Apple heute die Versionsnummer des Mac-Betriebssystems auf 11 hochgesetzt und bietet mit macOS 11 „Big Sur“ jetzt die siebzehnte Ausgabe des Desktop-Systems zum Download im Mac App Store beziehungsweise zur direkten Installation über die macOS-Systemeinstellungen an.

Welche Macs sind kompatibel?

Das neue System lässt sich auf fast allen Apple-Rechnern installieren die 2013 oder Später in den Verkauf gekommen sind und unterstützt sogar die frühen 2013er-Modelle des vergleichsweise eher schwachbrüstigen MacBook Air. Kompatibel sind:

iMac 2014 und neuer

MacBook Air 2013 und neuer

iMac Pro 2017 und neuer

MacBook Pro Ende 2013 und neuer

Mac Pro 2013 und neuer

MacBook 2015 und neuer

Mac mini 2014 und neuer

iOS-Apps auf dem Desktop

Von der runderneuerten Benutzeroberfläche abgesehen, dürfte die Möglichkeit iOS-Anwendungen auf dem Mac zu starten, das wichtigste Feature des neuen Betriebssystems sein. Dieses wird jedoch ausschließlich auf den Macs zur Verfügung stehen, die auf die am Dienstag neu vorgestellten Apple-Prozessoren vom Typ M1 setzten.

Nachrichten wieder gleichauf

iMessage-Fans dürfen sich darüber freuen, dass Apple die Nachrichten_App endlich wieder auf einen Stand mit ihrem mobilen Pendant gebracht hat. Hier herrschst nun wieder Feature-Parität. Für die neue Suche, die gepinnten Unterhaltungen, GruppenFotos, Erwähnungen, Effekte für Nachrichten und direkte Antworten muss fortan nicht mehr zu iPhone und iPad gegriffen werden.

Detaillierte Feature-Übersicht verfügbar

Apple hat alle relevanten System-Neuerungen in diesem Jahr bereits vor dem Download-Start des neuen Mac-Betriebssystems auf zwei Sonderseiten versammelt und geht dort so detailliert wie noch nie auf die neuen Funktionen ein – vom ersten Tag an auch in deutscher Sprache. Der Abstecher zu folgenden Seiten sei euch ans Herz gelegt:

Apples Feature-Liste im Wortlaut

Design

Das neue App-Design ermöglicht fokussiertes Arbeiten mit platzsparenden Symbolleisten und Seitenleisten in voller Displayhöhe.

Die neue, großzügig gestaltete Menüleiste ist transparenter und noch interaktiver.

Systemsounds wie der Startsound und die Sounds beim Übertragen, Löschen oder Sperren von Dateien wurden erneuert.

Kontrollzentrum

Klicken auf die Menüs im Kontrollzentrum blendet weitere Steuerelemente ein.

Häufig verwendete Menüs im Kontrollzentrum können an die Menüleiste angeheftet werden.

Mitteilungszentrale

Die Mitteilungszentrale zeigt deine Mitteilungen und Widgets in einer einzigen Ansicht an.

Interaktive Mitteilungen zeigen zusätzliche Informationen und Aktionen an, wenn du sie erweiterst.

Es gibt neue informative Widgets für Kalender, Uhr, Notizen, Fotos, Podcasts, Erinnerungen, Bildschirmzeit, Aktien und Wetter.

Im Bearbeitungsmodus kannst du Widgets hinzufügen und ihre Größe anpassen.

Widgets der Apps anderer Anbieter werden unterstützt.

Safari

Der schnellste Desktop-Browser der Welt verfügt über branchenführende Leistung und Energieeffizienz.

Für die anpassbare neue Startseite können ein Hintergrundbild und gewünschte Objekte ausgewählt werden, z. B. Leseliste, iCloud-Tabs, Datenschutzbericht und mehr.

Die umfangreichere Unterstützung für Erweiterungen und die neue, dafür bestimmte, Kategorie im App Store machen das Entdecken neuer Erweiterungen einfach.

Das neue Tab-Design zeigt in Tabs Favicons an. Wenn du den Zeiger über einen Tab bewegst, siehst du eine Vorschau der geöffneten Website.

Eine Übersetzungsfunktion (Beta) für Englisch, Spanisch, vereinfachtes Chinesisch, Französisch, Deutsch, Russisch oder brasilianisches Portugiesisch steht zur Verfügung.

Ein Datenschutzbericht zeigt, wie Safari dafür sorgt, dass das Surfen im Internet deine Privatsache bleibt. Er enthält eine Liste der Tracker, die der intelligente Tracking-Schutz von Safari blockiert hat.

Die Passwortüberwachung prüft auf sichere Weise, ob deine gesicherten Passwörter von Datenmissbrauch betroffen sein könnten.

Datenschutzanfragen für Erweiterungen in Safari ermöglichen dir zu entschieden, wann eine Website eine Erweiterung verwenden darf.

Nachrichten

Mit angepinnten Konversationen bleiben bis zu neun der wichtigsten Threads oben in der Nachrichtenliste.

Eine Nachricht kann an eine in einer Gruppenkonversation erwähnte Person gerichtet werden.

Antworten können direkt in den Originaltext von Nachrichten geschrieben werden.

Für Nachrichten gibt es Effekte wie Luftballons, Konfetti, Laserstrahlen und mehr.

Mit #Bilder kannst du beliebte GIFs für deine Nachrichten finden.

Erstelle mit Memojis eine personalisierte Figur und versende Sticker, die deine Stimmung und deine Persönlichkeit widerspiegeln.

Karten