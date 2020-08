macOS 11 Beta 4: Endlich wieder richtig dunkel

Die seit gestern Abend erstmals auch in einer Version für freiwillige Tester verfügbare, vierte Vorabversion des nächsten Mac-Betriebssystems, macOS Big Sur, kümmert sich um eine kleine aber oft nachgefragte Verbesserung der Programmfenster-Darstellung.

In Beta 4: Neue Wahl-Option in den Systemeinstellungen

In den Systemeinstellungen bietet sich nun die neue Menü-Option „Einfärbung des Hintergrunds in Fenstern erlauben“ an, die passend zum eigenen Geschmack ein- bzw. ausgeschaltet werden kann und so dafür sorgt, dass Programm-Fenster endlich wieder richtig dunkel angezeigt werden.

Bislang ließ macOS Big Sur Teile des Hintergrundes „durchschimmern“ und sorgte so dafür, dass auch dunkle Programmfenster mit Farbverläufen und stets etwas heller als vom Entwickler vorgesehen angezeigt wurden.