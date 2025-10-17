Claude-KI kann Microsoft-365-Anwendungen als Datenquelle nutzen

Anthropic hat neue Integrationsmöglichkeiten für sein KI-Modell Claude vorgestellt. Nutzer können das System nun direkt mit Microsoft-365-Diensten verbinden und auf diesem Weg die Möglichkeit erhalten, gezielte Suchanfragen über alle verknüpften Anwendungen hinweg auszuführen.

Ziel sei es, Arbeitsprozesse zu vereinfachen und den Zugriff auf vorhandenes Wissen zu bündeln. Welche Vorteile solche Verknüpfungen konkret mit sich bringen, zeigen die Entwickler im folgenden Beispielvideo.

Die Verbindung wird über einen sogenannten MCP-Connector hergestellt. MCP steht für „Model Context Protocol“ und bezeichnet einen offenen Standard, mit dessen Hilfe KI-Systeme auf externe Dienste und Datenquellen zugreifen können. Die MCP-Anbindung an Microsoft 365 versetzt Claude in die Lage, auf Inhalte aus SharePoint, OneDrive, Outlook und Teams zuzugreifen. Auf diesem Weg kann die KI dann beispielsweise den Stand von Projekten aus E-Mail-Verläufen und Besprechungsnotizen analysieren oder Dokumente aus unterschiedlichen Quellen durchsuchen, ohne dass der Nutzer sie zuvor manuell hochladen muss.

Claude kann Informationen aus unterschiedlichen Arbeitsumgebungen zusammenführen, etwa Richtlinien aus SharePoint, Rückmeldungen aus E-Mails oder Gesprächsprotokolle aus Teams, und daraus Antworten ableiten, die auf dem Wissen einer gesamten Arbeitsgruppe oder Organisation beruhen.

In Team- und Enterprise-Tarifen enthalten

Ergänzend stellt Anthropic mit der Funktion „Enterprise Search“ eine unternehmensweite Suchmöglichkeit bereit, die Daten aus verbundenen Anwendungen in einem gemeinsamen Projektbereich bündelt. Diese Informationen können automatisch für alle Teammitglieder freigegeben werden und sollen laut Anthropic vor allem bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter oder bei der Auswertung von Kundenfeedback unterstützen.

Der Microsoft-365-Connector steht für Nutzer der Team- und Enterprise-Tarife von Claude zur Verfügung und muss durch einen Administrator aktiviert werden. Die Enterprise-Suchfunktion ist in diesen Tarifen bereits enthalten und lässt sich über die Verwaltungskonsole einrichten.