Markteinführung ab Ende 2026 geplant
MacBook Pro mit M6-Prozessor soll einen Touchscreen bekommen
Bei Apple laufen mittlerweile offenbar fortgeschrittene Planungen für die Einführung eines MacBook Pro mit Touchscreen. Wie das Magazin Bloomberg mit Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen berichtet, steht eine Markteinführung für Ende 2026 oder Anfang 2027 im Raum.
Ein MacBook mit Touchscreen würde eine strategische Kehrtwende des Unternehmens markieren. Sowohl der Apple-Gründer Steve Jobs als auch sein Nachfolger Tim Cook und weitere führende Manager hatten diese Idee als unpraktisch abgetan. Cook hatte den Gedanken, ein Tablet mit einem Laptop zu kombinieren, mit einer Hochzeit zwischen Toaster und Kühlschrank verglichen.
Weitere Touchscreen-Macs seien zunächst nicht geplant. Innerhalb des Unternehmens gelte das Projekt als Test, um die Marktreaktion auf eine solche Gerätekategorie zu beobachten.
Neues Display und überarbeitete Bauform
Apple soll derzeit an zwei Varianten des Geräts arbeiten, die intern die Codenamen K114 und K116 tragen. Beide sollen mit einem überarbeiteten Gehäuse erscheinen, das dünner und leichter sein soll als das der aktuellen MacBook-Pro-Modelle.
Die Geräte sollen sich weiterhin auch klassisch nur mit Tastatur und Trackpad bedienen lassen. Damit könnten Nutzer den Bildschirm berühren, müssten dies aber nicht. Ein verstärktes Scharnier soll dem Bericht zufolge verhindern, dass der aufgestellte Bildschirm beim Tippen nachgibt.
Die neuen Geräte sollen mit einem M6-Prozessor von Apple arbeiten und zudem die ersten Apple-Notebooks mit OLED-Bildschirmen sein.
Vorher kommen neue M5-Macs
Parallel dazu ist Apple dem Bericht zufolge erwartungsgemäß mit der Entwicklung weiterer neuer Mac-Modelle befasst. Ein MacBook Air mit M5-Chip soll im Frühjahr 2026 erscheinen. Ergänzend seien überarbeitete Versionen des Mac Studio und des Mac mini sowie neue Bildschirmmodelle in Arbeit.
Auch die Möglichkeit, das MacBook künftig per Gesichtserkennung statt per Fingerabdruck zu entsperren, werde intern weiter geprüft. Diese Funktion befinde sich aber noch in einem vergleichsweise frühen Stadium.
