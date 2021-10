MacBook Pro 16″: Schlechte Verfügbarkeit macht Hoffnung auf baldiges Update

Wenn ihr auf die Vorstellung neuer MacBook-Modelle mit Apple-Prozessoren wartet, zeichnet sich ein Lichtblick ab. Die Verfügbarkeit des MacBook Pro mit 16 Zoll Bildschirmgröße hat sich weltweit deutlich verschlechtert. Der Bloomberg-Autor Mark Gurman weist darauf hin, dass das Gerät in den amerikanischen Apple Stores kaum noch auf Lager liegt und für Bestellungen ungewöhnlich lange Lieferzeiten angegeben werden.

The 16-inch MacBook Pro (which if you’ve lost track still uses Intel and hasn’t been updated in *2* years) is showing unavailable for pick up at many Apple stores plus shipment delays. pic.twitter.com/vPpTLxXIUz

— Mark Gurman (@markgurman) October 11, 2021