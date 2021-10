iPadOS 15.0.2: Installation auf manchen iPad-Pro-Modellen scheitert

Betroffen scheinen unterschiedliche Modelle des iPad Pro zu sein, in den Kommentaren zu unserem Artikel zum aktuellen iOS-Update sowie in den Apple Supportforen ist von Geräten mit 9,7“, 10,5“ und 12,9“ Bildschirmgröße die Rede. Der Fehler äußert sich darin, dass die Update-Dateien zwar geladen werden, die Installation dann jedoch fehlschlägt: Die Anzeige steht ewig auf „Überprüfen“, bis der Vorgang mit dem Hinweis, die Installation sie fehlgeschlagen, beendet wird. Gleichermaßen erzeugt der Versuch, die Aktualisierung über iTunes oder den macOS-Finder auszuführen, entsprechende Fehlermeldungen.

