Im Video: Einfacheres Multitasking mit iPadOS 15

iPadOS 15 kam mit einer langen Liste an Funktionserweiterungen und Verbesserungen für das iPad. Zu den besonders erfreulichen Neuerungen gehört die überarbeitete Multitasking-Funktion. Eigentlich gibt es „Split View“ und „Slide Over“ ja mittlerweile seit sechs Jahren au dem iPad. Die Funktionen wurden mit iOS 9 integriert, ließen sich jedoch kaum intuitiv benutzen. iPadOS 15 verbessert diese Ansichten nicht nur, sondern vereinfacht auch deren Einsatz.

Hier nochmal der auf die Multitasking-Funktionen bezogene Auszug aus Apples Infotext zum Update auf iPadOS 15:

Über das Multitasking-Menü oben in den Apps öffnest du Split View, Slide Over oder den Vollbildmodus.

In den Apps wird ein Board mit mehreren Fenstern eingeblendet, damit du schnell auf die geöffneten Fenster zugreifen kannst.

Der App-Umschalter umfasst nun Slide Over-Apps und ermöglicht dir das Erstellen von Split View-Spaces, indem du eine App über eine andere ziehst.

Mit einer neuen Option kann ein auf dem Display zentriertes Fenster geöffnet werden, ohne dass du die aktuelle Ansicht in den Apps „Mail“, „Nachrichten“ und „Dateien“ sowie in unterstützten Drittanbieter-Apps verlassen musst.

Mit Tastaturkurzbefehlen kannst du Split View oder Slide Over mit einer externen Tastatur aktivieren.

In Aktion könnt ihr die Multitasking-Funktionen von iPadOS 15 in der unten eingebetteten, neuesten Video-Veröffentlichung des Apple Support sehen. Ausführliche Informationen in schriftlicher Form findet ihr in den zugehörigen Hilfedokumenten von Apple, die mit dem Titel „Multitasking auf dem iPad“ und „Geteilten Bildschirm in Safari auf dem iPad nutzen“ nun auch in aktualisierter Form vorliegen.