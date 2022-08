MacBook Air: Neues M2-Modell erstmals preisreduziert

Apple hat das neue MacBook Air am 15. Juli offiziell in den Markt eingeführt, die frühen Vorbestellungen starteten bereits am 8. Juli.

Bei MediaMarkt gibt es für die Modellvariante in Mitternacht einen vergleichbaren Preis , diese soll nach Angaben des Elektronik-Fachmarktes jedoch erst Ende Oktober ausgeliefert werden. MediaMarkt gibt im hauseigenen Online-Store einen voraussichtlichen Lieferzeitpunkt zwischen dem 27.10.2022 und dem 29.10.2022 an.

Wer das neue MacBook Air mit Apples M2-Prozessor bislang noch nicht bestellt hat, der kann bei Auswahl der Variante in Spacegrau jetzt erstmals bares Geld sparen. So wird die Ausgabe mit 512 GB Festplatte im offiziellen Apple-Bereich des Onlinehändlers Amazon aktuell für 1.797,99 Euro angeboten und liegt damit immerhin gute 50 Euro unter dem Verkaufspreis von 1.849,00 Euro der im Apple Online Store aufgerufen wird.

