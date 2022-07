„Die Ringe der Macht“: Amazon bereitet den Serienstart vor

Beginnend in einer Zeit relativen Friedens folgen wir verschiedenen Charakteren, die sich dem Wiedererstarken des Bösen in Mittelerde stellen. Von den dunkelsten Tiefen des Nebelgebirges über die majestätischen Wälder Lindons und dem Inselreich Númenor bis hin zu den entlegensten Winkeln der Karte werden diese Königreiche und Charaktere ein Vermächtnis hinterlassen, das noch lange weiterlebt.

„Herr der Ringe – Die Ringe der Macht“ wird für Prime-Abonnenten von Amazon kostenlos über Prime Video verfügbar sein. Die acht Folgen der ersten Staffel werden vom 2. September an einzeln und jeweils freitags erscheinen. Im Zentrum der Handlung steht laut Amazon das Wiedererstarken des Bösen in Mittelerde:

Offizieller Starttermin für die Serie ist erst am 2. September. Immerhin lässt die Alterseinstufung „ab 16 Jahren“ darauf spekulieren, dass der Inhalt der auf acht Episoden angesetzten ersten Staffel nicht ganz so glatt und geschmeidig ist, wie das, was man im Rahmen der Vorabveröffentlichungen bislang als visuellen Eindruck vermittelt bekam. Auch wenn die Vorfreude und Neugier auf die Wiederbelebung des Klassikers groß ist, so riefen die wenigen bereits vorab gezeigten Ausschnitte doch auch Kritiker auf den Plan, die eine überzogene und unrealistische Nachbearbeitung der Bilder bemängelt haben.

Insert

You are going to send email to