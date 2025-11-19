MacBook Air M4 zum Tiefstpreis: Zum Black Friday unter 900 Euro

Der Preis des MacBook Air M4 ist erneut gesunken. Nachdem das Modell in den vergangenen Wochen meist für 999 Euro angeboten wurde, ist es kurz vor dem Start der sogenannten Black Friday Woche wieder auf 879 Euro gefallen.

220 Euro günstiger als bei Apple

Das kompakte Notebook liegt damit deutlich unter dem offiziellen Preis von Apple, denn im hauseigenen Store kostet das Einstiegsmodell weiterhin 1.099 Euro.

Während die Preise bislang noch von Farbvariante zu Farbvariante variierten, sind nun alle vier Modelle mit 16 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD in Silber, Mitternacht, Polarstern und Himmelblau bei Amazon für 879 Euro erhältlich. NotebooksBilliger folgt diesem Niveau, Galaxus hingegen listet das Modell derzeit noch für 919 Euro.

Erst seit März im Handel

Das MacBook Air mit M4 Chip ist erst seit März 2025 auf dem Markt. Der deutliche Preisrückgang, der schon vor drei Monaten beobachtet werden konnte, steht damit in einem auffälligen Verhältnis zur vergleichsweise kurzen Produktlaufzeit. Eine Aktualisierung ist erst im kommenden Frühjahr zu erwarten.

Berichten zufolge soll Apple dann das MacBook Air mit dem neuen M5 Chip einführen, das die bestehende Modellreihe fortsetzen wird. Parallel kursieren Hinweise auf ein mögliches Einsteiger-MacBook auf Basis eines Mobilprozessors aus Apples A-Serie. Konkrete Ankündigungen stehen allerdings noch aus.

Auch mit guter Ausstattung günstiger

Mit dem Abrutschen auf 879 Euro öffnet sich eine deutliche Lücke zwischen den Händlerpreisen und dem Apple Store. Die Differenz von mehr als 200 Euro dürfte für viele Käufer entscheidend sein, die ein leichtes und energieeffizientes MacBook suchen.

Selbst die besser ausgestattete Variante mit 24 GB Arbeitsspeicher und 512 GB SSD ist aktuell für durchgängig 1.339 Euro zu haben, also satte 260 Euro günstiger als bei Apple.