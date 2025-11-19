ifun.de — Apple News seit 2001. 45 175 Artikel

220 Euro günstiger als bei Apple

MacBook Air M4 zum Tiefstpreis: Zum Black Friday unter 900 Euro
Der Preis des MacBook Air M4 ist erneut gesunken. Nachdem das Modell in den vergangenen Wochen meist für 999 Euro angeboten wurde, ist es kurz vor dem Start der sogenannten Black Friday Woche wieder auf 879 Euro gefallen.

Das kompakte Notebook liegt damit deutlich unter dem offiziellen Preis von Apple, denn im hauseigenen Store kostet das Einstiegsmodell weiterhin 1.099 Euro.

Während die Preise bislang noch von Farbvariante zu Farbvariante variierten, sind nun alle vier Modelle mit 16 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD in Silber, Mitternacht, Polarstern und Himmelblau bei Amazon für 879 Euro erhältlich. NotebooksBilliger folgt diesem Niveau, Galaxus hingegen listet das Modell derzeit noch für 919 Euro.

Erst seit März im Handel

Das MacBook Air mit M4 Chip ist erst seit März 2025 auf dem Markt. Der deutliche Preisrückgang, der schon vor drei Monaten beobachtet werden konnte, steht damit in einem auffälligen Verhältnis zur vergleichsweise kurzen Produktlaufzeit. Eine Aktualisierung ist erst im kommenden Frühjahr zu erwarten.

Berichten zufolge soll Apple dann das MacBook Air mit dem neuen M5 Chip einführen, das die bestehende Modellreihe fortsetzen wird. Parallel kursieren Hinweise auf ein mögliches Einsteiger-MacBook auf Basis eines Mobilprozessors aus Apples A-Serie. Konkrete Ankündigungen stehen allerdings noch aus.

Auch mit guter Ausstattung günstiger

Mit dem Abrutschen auf 879 Euro öffnet sich eine deutliche Lücke zwischen den Händlerpreisen und dem Apple Store. Die Differenz von mehr als 200 Euro dürfte für viele Käufer entscheidend sein, die ein leichtes und energieeffizientes MacBook suchen.

Selbst die besser ausgestattete Variante mit 24 GB Arbeitsspeicher und 512 GB SSD ist aktuell für durchgängig 1.339 Euro zu haben, also satte 260 Euro günstiger als bei Apple.

Apple MacBook Air (13", Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU, 16GB Gemeinsamer Arbeitsspeicher, 256 GB) -... 879,00 EUR 1.099,00 EUR

  • was soll man denn mit einer 256gb SSD. Selbst 512 ist wenig

  • Das Ding will halt keiner. 256GB sind echt zu wenig. Etwas Office drauf, iCloud verbunden und die Platte ist voll …

  • Zu dem Preis ein no-brainer, selbst wenn im März das M5 Air kommt.

    • Für 99% wird der M4 noch lange ausreichen. Ich habe das Modell mit M3. Die Hardware ist da schon ausreichend.

      • Sehe ich auch so. Rein von der Geschwindigkeit beim täglichen Arbeiten bin ich auch mit meinem Mac mini mit M1 noch super zufrieden. Fast schade, würde gerne auf den kleineren Formfaktor der aktuellen Minis upgraden. Kann es mir aber einfach nicht schön genug reden. ;)

        Ja, lege ich beide Macs nebeneinander und starte zeitgleich eine App, springt diese auf dem M4 minimal früher auf. Aber das ist dieser berühmte Wimpernschlag, den man kaum bemerkt.

  • Ich liebe mein MacBook Air. Allerdings habe ich auch die 2TB drin. Das Gerät selbst ist einfach, leicht und hat alles was ich brauche.

