Ohne Zusatzkosten: Copilot Chat erreicht zentrale Microsoft 365 Apps

Im Rahmen der Entwickler-Konferenz Ignite hat der Software-Anbieter Microsoft angekündigt, den kostenfreien Zugriff auf Copilot Chat in seinen Office Anwendungen ausweiten zu wollen. Der Assistent soll künftig auch in Outlook, Word, Excel und PowerPoint zur Verfügung stehen, ohne dass eine kostenpflichtige Copilot Lizenz erforderlich ist.

Die Veröffentlichung ist bis März 2026 vorgesehen. Copilot Chat soll dann nicht nur auf Eingaben der Nutzer reagieren, sondern auch Inhalte aus Postfach, Kalender und Besprechungen berücksichtigen. Microsoft folgt damit einem Kurs, der bereits bei Google zu beobachten war. Dort wurde das KI Angebot im Workspace Paket ebenfalls breiter verfügbar gemacht.

In Word, Excel, PowerPoint und Outlook

Copilot Chat steht künftig direkt in Word, Excel, PowerPoint, OneNote und Outlook zur Verfügung. Die Einbindung erfolgt in einem Seitenbereich, der sich über das Menü öffnen lässt. Nutzer können Fragen stellen, Zusammenfassungen erstellen lassen oder Textbausteine generieren. In Outlook lassen sich lange E Mails komprimieren, Entwürfe anpassen oder Termine aus dem Kalender abrufen.

In Word unterstützt der Assistent beim Ausformulieren, Strukturieren oder Umschreiben bestehender Passagen. PowerPoint verarbeitet Präsentationen, liefert Fragen zur Vorbereitung und erzeugt Bilder zur Ergänzung einzelner Folien. Excel eignet sich für Abfragen zu Tabellen, das Herausfiltern von Mustern oder das Erstellen einfacher Diagramme. In OneNote hilft Copilot Chat dabei, Notizen zu ordnen und Arbeitspläne abzuleiten.

Unterschiedliche Funktionen je nach Lizenz

Welche Möglichkeiten zur Verfügung stehen, hängt von der jeweiligen Lizenz ab. Ohne Copilot Zusatzlizenz kann der Assistent auf öffentliche Webinhalte zugreifen, die aktuelle Datei berücksichtigen und einzelne E-Mails oder Termine analysieren.

Mit der Zusatzlizenz lassen sich zudem interne Arbeitsdokumente einbeziehen. Der Funktionsumfang erweitert sich dann um spezielle Agenten, die umfangreichere Rechercheaufgaben oder strukturierte Auswertungen übernehmen können.