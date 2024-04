MacBook Air M3: Zwei Displays nicht mit allen Hubs und Docks möglich

Das neue MacBook Air mit M3-Prozessor ist jetzt seit fast einem Monat auf dem Markt. Besonders positiv wurde im Zusammenhang mit der Neuvorstellung die Nachricht aufgenommen, dass sich das Notebook im Gegensatz zu seinen Vorgängermodellen auch mit zwei externen Bildschirmen betreiben lässt. Wie sich jetzt herausstellt, ist diese Kompatibilität jedoch nicht mit allen auf dem Markt verfügbaren Hubs und Docking-Stationen gewährleistet. Apple hat das zugehörige Support-Dokument entsprechend aktualisiert.

Mitte März hat Apple unter der Überschrift „Zwei Displays mit dem MacBook Air mit M3 Chip verbinden“ nochmal offiziell bestätigt, dass man das neue MacBook Air auch mit zwei Bildschirmen verwenden kann. Diese Ansage wurde jetzt allerdings durch einen Zusatz eingeschränkt, der sich bislang nur in der englischen Fassung von Apples Hilfedokument findet: „If your display is connected to a hub or dock and you can use it only to mirror your built-in display, connect your display to a port directly on your Mac“.

Das MacBook Air M3 kann also generell mit zwei Displays verwendet werden, der volle Leistungsumfang wird hier allerdings nicht von allen in Hubs und Docking-Stationen verbauten Chips unterstützt. Teilweise ist es somit nur möglich, den Monitor des Notebooks auf den angeschlossenen Bildschirmen zu spiegeln. Wenn dies der Fall ist, soll man den betreffenden Monitor direkt mit dem MacBook Air verbinden.

Die Einschränkung vor Augen sollten potenzielle oder bereits existierende Besitzer der neuen MacBook-Modelle bei der Anschaffung neuer Hubs oder Docks auf entsprechende Kompatibilitätshinweise der Hersteller achten. Diese sind derzeit aber noch dabei, ihre Support-Seiten entsprechend anzupassen. Satechi hat beispielsweise vorab in einem Tweet seine kompatiblen Modelle genannt.

Dual-Monitor nur im „Clamshell-Modus“

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit zur Arbeit mit zwei externen am MacBook Air M3 ohnehin nur, wenn man das Notebook im sogenannten „Clamshell-Modus“, also mit geschlossener Klappe betreibt. Weitere Details zu den hiermit verbundenen Möglichkeiten und Auflösungen hat Apple im Benutzerhandbuch für das MacBook Air zusammengefasst.

Schließt man lediglich einen einzelnen Bildschirm an das MacBook Air an, so kann dieser als Erweiterung für den integrierten Laptop-Monitor verwendet werden.

Bei Drittanbietern deutlich günstiger

Preislich bewegt sich das MacBook Air M3 inzwischen in deutlich angenehmeren Regionen. Während man bei Apple mindestens 1.299 Euro für das Gerät hinblättern muss, bekommt man die 13-Zoll-Version bei Amazon bereits ab 1.169 Euro und das Modell mit 15 Zoll Bildschirmgröße ab 1.449 Euro und damit sogar 150 Euro unter dem Apple-Preis.