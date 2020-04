MacBook Air 2020: Die FaceTime-Kamera und ihre Mitbewerber

Joanna Stern, Technik-Kolumnistin des Wall Street Journal hat die FaceTime-Kamera des aktuellen MacBook Air gegen die Kamera-Module aktueller Laptop-Konkurrenten antreten lassen und im Video festgehalten.

Der 3-Minuten-Clip zeigt und vergleicht Qualität und Performance der Webcams von Dells XPS 13, Googles Pixelbook Go und Microsofts Surface Laptop 3. Als Bonus taucht zudem Sterns 10 Jahre altes MacBook Pro auf, das das MacBook Air trotz dramatischem Altersunterschied mehrfach ausstechen kann.

Ein augenzwinkerndes Experiment, mit dem die Kolumnistin unterstreicht, was im Vergleich mit dem iPhone 11 ohnehin nicht mehr zu übersehen ist: Die Qualität der von Apple verbauten FaceTime ist nicht mehr zeitgemäß.

Ein Umstand der bislang ignoriert werden konnte, in Zeiten von Homeoffice, Skype-Meetings und Zoom-Konferenzen nun aber wieder auf Apples Radar und ins Pflichtenheft des Unternehmens gehört.

In our coronavirus-tainted world, we’re realizing that we depend a lot on our laptop webcams… and they’re not good. WSJ’s Joanna Stern compared the new MacBook Air to the Dell XPS 13, Google’s Pixelbook Go and Microsoft’s Surface Laptop 3.