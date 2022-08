Mac-Tipp: Ordner bei Drag-and-Drop schneller aufspringen lassen

In den Systemeinstellungen von macOS versteckt sich eine wenig bekannte, aber ausgesprochen hilfreiche Unterstützung für die Verwendung von Drag-and-Drop im Finder. Wenn es euch zu lange dauert, bis sich ein Ordner automatisch öffnet, wenn ihr im Finder eine Datei darauf zieht, könnt ihr manuell einen Turbo zuschalten.

Um die „Verzögerung beim Aufspringen“ genannte Einstellung zu finden, müsst ihr in den Systemeinstellungen in den Bereich „Bedienungshilfen“ springen und dort das Menü für die Zeigersteuerung öffnen. Die hier zunächst vorhandene Einstellung für das Doppelklick-Intervall spiegelt lediglich die auch in den Systemeinstellungen „Maus“ vorhandene Vorgabe dafür wieder, wann ein zweimaliges Klicken als Doppelklick erkannt werden soll. Nicht in den regulären Maus-Einstellungen vorhanden ist dagegen der zweite Schieberegler, mit dessen Hilfe man festlegen kann, ob sich ein Ordner schneller oder langsamer öffnet, wenn man während eines Drag-and-Drop-Vorgangs eine Datei darüber hält.

Für die optimale Einstellung hier gibt es kein Patentrezept. In der Regel kann man die Verzögerung aber durchaus ein Stück weit reduzieren, was darin resultiert, dass ihr beim Verschieben von Dateien per Drag-and-Drop schneller durch die Finder-Ebenen springen könnt. Gänzlich kann man hier allerdings nicht auf einen gewissen Zeitversatz verzichten, sonst springen euch die Ordner schon offen entgegen, sobald ihr nur mit der Maus darüber fahrt.

Als Standard verschieben – optional auch kopieren

Beim Thema Drag-and-Drop sei auch nochmal daran erinnert, dass Dateien und Ordner mithilfe dieser Maus- oder Trackpad-Geste zwar standardmäßig verschoben werden, man aber auch die Möglichkeit hat, diese per Drag-and-Drop zu kopieren. Dazu muss man lediglich zusätzlich die Wahltaste gedrückt halten, während man die Datei oder einen Ordner per Drag-and-Drop an einen anderen Platz zieht.