Apples Entrepreneur-Camps wollen unterrepräsentierte Gruppen fördern

Über die Teilnahme am Seminar hinaus erhalten ausgewählte Unternehmen die Möglichkeit, Apples Entwicklerprogramm über ein Jahr hinweg kostenlos zu nutzen und damit verbunden die persönliche Betreuung durch einen auf dem Fachgebiet versierten Mitarbeiter von Apple. Ergänzend bleiben Teilnehmer an den Camps dauerhaft über das Alumni-Netzwerk der Apple Entrepreneur Camps vernetzt.

Einzige Voraussetzung ist, dass die Bewerber bereits eine bestehende App im App Store anbieten, eine funktionsfähige Beta-Version über TestFlight vertreiben oder etwas Vergleichbares in Arbeit haben. Im Rahmen der Entrepreneur Camps unterstützen Produktexperten und Ingenieure von Apple die Teilnehmer dann mit gezielter Hilfe beim Programmieren und allgemeinen Verbesserungsvorschlägen in den Bereichen Entwicklung und Marketing. Damit verbunden verspricht Apple einen intensiven Austausch mit anderen Teilnehmern, erfahrenen Mitarbeitern und teils auch Personen aus der Führungsebene des Unternehmens.

