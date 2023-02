Roborock S8: Das neue Topmodell kommt im März in den Handel

Der Roborock S8 soll in der Standardausführung mit einem Richtpreis von 699 Euro in den Handel kommen. Für die Variante mit Absaugstation werden 899 Euro angesetzt und das Topmodell mit automatischer Mopp-Reinigung soll 1.499 Euro kosten.

Was gut klingt, muss sich in der Praxis noch beweisen. Generell kann man allerdings sagen, dass Roborock im Saugroboter-Segment generell die Nase vorn hat. Präzise Lasernavigation, hochwertige Verarbeitung und nicht zuletzt auch die Zuverlässigkeit der Geräte haben dafür gesorgt, dass Roborock immer dann unsere Empfehlung ist, wenn der Preis nicht im Vordergrund steht.

In Kombination damit nennen die technischen Daten des Roborock S8 eine Saugleistung von 6.000 Pa. Das ist zumindest auf dem Papier ein krasser Fortschritt gegenüber den Vorgängermodellen. Die S7-Modelle von Roborock lediglich auf maximal 2.700 Pa gebracht. Wie sich dieser vom Hersteller als „HyperForce“-Saugleistung bezeichnete Leistungssprung in der Praxis bemerkbar macht, werden wir in den kommenden Wochen ausprobieren.

Wenn ihr euch mit dem Gedanken an die Anschaffung eines Saugroboters tragt, solltet ihr zumindest im Hinterkopf haben, dass Roborock demnächst mit einer neuen Generation auf den Markt kommt. Der Roborock S8 ist für März angekündigt und und will unter anderem mit mithilfe einer Doppel-Bürste für bessere Saugergebnisse und weniger Ärger mit Haaren und dergleichen sorgen.

