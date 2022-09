Mac: QuickShade steuert Bildschirmhelligkeit über die Menüleiste

Mit QuickShade bietet der Entwickler Katsuma Tanaka einen Schieberegler für die Bildschirmhelligkeit an, der sich für den Schnellzugriff in der Menüleiste von macOS platzieren lässt. Diese Funktion steht euch zwar grundsätzlich auch von Systemseite her zur Verfügung (unten mehr dazu), QuickShade bringt hier aber noch ein klein wenig mehr Funktionsumfang.

So habt ihr mit QuickShade nicht nur die Möglichkeit, die Bildschirmhelligkeit über einen schnell zugänglichen Schieberegler anzupassen, sondern könnt die App quasi auch als alternative Kalibrierung verwenden. Ihr gebt mit QuickShade eine gewünschte Helligkeitseinstellung vor, und könnt diese entweder per Mausklick oder ein frei wählbaren Tastaturkürzel aktivieren oder wieder zurück zu Standardhelligkeit von macOS springen.

Ebenfalls über die Einstellungen der App hat man die Möglichkeit, Tastaturbefehle festzulegen, mit deren Hilfe man die Bildschirmhelligkeit schrittweise erhöhen oder auch verringern kann.

QuickShade ist aktuell in Version 3.0 erschienen und wird vollkommen kostenlos angeboten.

macOS-Kontrollzentrum oder Menüleiste?

Wenn es nur um einen Schieberegler für die Möglichkeit zur schnellen Änderung der Bildschirmhelligkeit über die Menüleiste geht, sei auch nochmal auf die Möglichkeit hingewiesen, die Elemente aus dem Kontrollzentrum per Drag-and-Drop direkt in der Menüleiste zu platzieren.

Apple hat vor zwei Jahren mit macOS Big Sur das zuvor schon von iOS bekannte Kontrollzentrum an den rechten Rand der Mac-Menüleiste gepackt. Darüber stehen dann beispielsweise Netzwerkeinstellungen oder auch Regler für die Lautstärke oder eben die Bildschirmhelligkeit für den schnellen Zugriff bereit.

Die im Kontrollzentrum untergebrachten Elemente zur Systemsteuerung lassen sich alternativ aber auch direkt in der Menüleiste platzieren. Dafür müsst ihr den gewünschten Bereich – beispielsweise auch die WLAN- oder Bluetooth-Einstellungen – einfach im Kontrollzentrum anpacken und von dort an die gewünschte Position in der Menüleiste ziehen.