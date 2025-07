Mac mini M4: Interner Speicher lässt sich mit etwas Aufwand aufrüsten

Bastler und Technikblogger Jeff Geerling hat sich den aktuellen Mac mini mit M4 Pro-Prozessor vorgenommen und dessen internen Speicher eigenhändig aufgerüstet. Statt auf Apples kostspielige Speicheroptionen zurückzugreifen, verbaute Geerling ein 4-Terabyte-Modul eines Drittherstellers und dokumentierte den gesamten Vorgang in einem ausführlichen YouTube-Video.

Wer sich die Arbeit selbst zutraut, findet dort wie auch im zugehörigen Blogbeitrag detaillierte Hinweise und Praxistipps. Finanziell kann sich der Eingriff schnell bezahlt machen. Zur Erinnerung: Apple verlangt für den regulären Mac mini M4 699 Euro. Wer den Speicherplatz von 256 GB auf 2 TB konfiguriert, zahlt 1.000 Euro (!) zusätzlich. DIY-Module gibt es bereits für um die 400 Euro.

Der Umbau beginnt mit dem Entfernen des Gehäusebodens, was laut Geerling Geduld und Fingerspitzengefühl erfordert. Der Kunststoffdeckel ist mit dem Aluminiumgehäuse und dem daran befestigten Ein-Aus-Schalter verbunden. Ein kleiner Fehler kann hier nicht nur sichtbare Kratzer verursachen, sondern auch die empfindliche Stromverbindung beschädigen.

Ein Unterschied zwischen M4 und M4 Pro zeigt sich bei der Größe des SSD-Steckplatzes. Während der normale M4 mini einen kürzeren Slot verwendet, ist beim Pro-Modell ein längerer Einbauplatz für NVMe-SSDs vorgesehen. Beide Varianten setzen allerdings auf proprietäre Apple-Bauteile mit integriertem Speichercontroller im SoC – was ein vollständiges DFU-Restore nach dem Einbau erforderlich macht.

DFU-Restore und Leistungstest

Für das sogenannte Device Firmware Update ist ein zweiter Mac notwendig. Entgegen Geerlings früherer Annahme funktioniert dies nicht nur mit Apple-Silicon-Geräten, sondern auch mit älteren Macs, sofern ein T2-Chip vorhanden ist.

In puncto Leistung schnitt die neue interne 4-Terabyte-SSD im Mac mini gut ab. Beim Schreiben großer Dateien zeigte sie Vorteile gegenüber dem Original-Modul, was Geerling auf die höhere Zahl an verbauten Flash-Bausteinen zurückführt. Die Leseraten lagen auf einem ähnlichen Niveau. Zum Vergleich zog er auch ein externes Thunderbolt-5-Gehäuse mit einer 8-Terabyte-SSD heran. Dieses konnte bei längeren Transfers nicht durchgängig mithalten, was offenbar an thermischen Drosselungen und dem fehlenden DRAM-Cache lag.