MacBook Air mit M3-Chip erstmals für unter 1.000 Euro erhältlich

Apples MacBook Air mit 13-Zoll-Bildschirm und M3-Prozessor, das erst im März dieses Jahres für 1.299 Euro auf den Markt gebracht wurde, hat zum Beginn des neuen Schuljahres eine bemerkenswerte Preisentwicklung erfahren. Erstmals ist das Gerät bei verschiedenen Händlern, darunter Amazon, Galaxus und Notebooksbilliger, für unter 1.000 Euro erhältlich. Das Basismodell mit 256 GB SSD-Speicher und 8 GB RAM wird aktuell für 989 Euro angeboten, was einem Preisnachlass von fast 25 Prozent entspricht.

25 Prozent günstiger als bei Apple

Das MacBook Air, das in einer 13-Zoll- und einer 15-Zoll-Variante erhältlich ist, gehört zu den leichtesten und dünnsten Laptops auf dem Markt. Die Geräte wurden speziell für mobile Nutzer entwickelt und bestehen zu einem erheblichen Anteil aus recycelten Materialien. Apple gibt an, dass das Gehäuse des MacBook Airs mit M3 zu 50 Prozent aus recyceltem Aluminium gefertigt ist.

Ausgestattet mit Apples eigenem M3-Chip, der die Leistung gegenüber dem M1-Chip fast verdoppelt, bietet das MacBook Air laut Hersteller eine Batterielaufzeit von bis zu 18 Stunden. Zudem bleibt das MacBook Air durch sein lüfterloses Design auch bei intensiver Nutzung leise.

In vier Farben verfügbar

Neben den technischen Verbesserungen bietet das MacBook Air auch neue Konnektivitätsoptionen. Mit dem M3-Chip unterstützt es nun WLAN 6E, das laut Apple bis zu doppelt so schnell wie WLAN 6 ist, und erlaubt den Anschluss von bis zu zwei externen Displays im Clamshell-Modus. Dies könnte insbesondere für Nutzer interessant sein, die das Gerät in verschiedenen Arbeitsumgebungen flexibel einsetzen möchten.

Das Gerät ist in vier verschiedenen Farben erhältlich: Mitternacht, Polarstern, Space Grau und Silber. Alle Varianten kommen mit einem MagSafe-Ladekabel, das sich magnetisch an das Gerät heftet und so Stürze verhindern soll.