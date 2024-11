Mac mini 2024: Sockel fungiert als Hub und SSD-Gehäuse gleichzeitig

RayCue hat einen Sockel für den neuen Mac mini angekündigt, der zugleich als Hub und als SSD-Gehäuse fungiert. Das neue Zubehör lässt sich bereits vorbestellen und soll von Mitte Dezember an verschickt werden.

Die Produktneuheit trägt den sperrigen Namen „New Type-C Stand & Hub with NVMe/M.2 SATA SSD Enclosure for All New Mac Mini M4/M4Pro“ und lässt sich über die Webseite des Herstellers zum Preis von 76,95 Euro vorbestellen.

Wenn dann tatsächlich alles so funktioniert, wie beworben, sollte dieser Preis eigentlich in Ordnung gehen. Skeptiker können auch einfach noch abwarten, bis das finale Produkt tatsächlich ausgeliefert wird und dann auch die ersten Erfahrungsberichte vorliegen. Erfahrung in diesem Bereich hat der Hersteller jedenfalls. Als Vorlage dürfte der von RayCue angebotene und nach dem gleichen Konzept aufgebaute Sockel für den alten Mac mini beziehungsweise den Mac Studio dienen. Dieser ist in Deutschland zum Preis von 89,99 Euro erhältlich und wurde bei Amazon schon mehr als 5.000 Mal bewertet.

Nettes Design-Konzept

Vom Design her gefällt uns die kleinere Variante mit den groben Kühlrippen sogar noch besser. Der Mac mini wird hier oben aufgesetzt und auf der Rückseite mit einem im Lieferumfang enthaltenen kurzen USB-C-Kabel verbunden.

SSD als Speichererweiterung optional

Der Sockel bietet dann Platz für eine SSD vom Typ NVMe oder M.2 SATA, die dann mit maximal 10 Gbps bei einer NVMe beziehungsweise 6 Gbps bei der SATA-Variante angesprochen werden können. Über eine Beschränkung hinsichtlich der maximalen Speichergröße der verwendeten SSD lässt sich in den bisher verfügbaren Infos zum Produkt nichts finden.

An Anschlüssen stehen dann an der Gerätefront zusätzlich zwei USB-A- und ein USB-C-Anschluss sowie Kartenlesegerät für Micro-SD- und SD-Karten zur Verfügung. Auf der Rückseite ergänzt der Hub-Sockel zudem einen HDMI-Anschluss, eine weitere Buchse für USB-A und einen Mini-Klinke-Audioanschluss.