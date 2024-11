„The Booze of Monkey Island“: Inoffizieller neuer Teil für die Spielereihe

Die Indie-Entwickler BeanAdventureAgency bieten mit The Booze of Monkey Island eine als „inoffizielles Fanprojekt“ bezeichnete Erweiterung für die Monkey-Island-Reihe an. Das im klassischen Point-and-Click-Stil aufgebaute Adventure soll den Entwicklern zufolge die Atmosphäre und den Humor der Originalserie einfangen.

Ein schneller Blick auf „The Booze of Monkey Island“ macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Das Spiel greift Grafiken, Schauplätze und Figuren aus der Originalversion auf und kommt mit einem passenden Soundtrack unterlegt. Auch die Dialoge knüpfen oft direkt an die offiziellen Monkey Island-Spiele an. Ihr beginnt auf einem zerstörten Piratenschiff und müsst Guybrush dabei unterstützen, diesen Ort zu verlassen. Wie und wie lange es weitergeht, erspielt ihr am besten selbst.

Allerdings wird der Titel momentan noch als in der Entwicklung befindliche Beta-Version angeboten, so fehlt beispielsweise eine Sprachausgabe und die Dialoge werden ausschließlich als Untertitel angezeigt. Zudem ist der Umfang des Spiels noch auf eine Art Demo-Version beschränkt und es ist nicht bekannt, ob und wie lange die Entwickler dieses „Hobby“ weiter betreiben.

Rechteinhaber erheben bislang keinen Einspruch

Das Projekt wird den Entwicklern zufolge ohne kommerzielle Absichten vorangetragen, um Urheberrechtsproblemen aus dem Weg zu gehen. Und in der Tat verblüfft es, dass die Rechteinhaber bislang offenbar nichts gegen das Fanprojekt unternehmen. Wenn es dabei bleibt, ist dies dem Monkey Island-Schöpfer Ron Gilbert & Co. hoch anzurechnen. Gilbert arbeitet derzeit selbst an einem neuen Spiel, das – so viel ist bislang bekannt – Anleihen aus Titeln wie Zelda, Diablo und Thimbleweed Park übernehmen soll.

Aktuell lässt sich „The Booze of Monkey Island“ jedenfalls noch laden. Das Spiel wird kostenlos in Versionen für den Mac, Windows und Linux angeboten und kann bereits mit deutschen Untertiteln gespielt werden.

Achtung Spoiler: „The Booze of Monkey Island“ Walkthrough