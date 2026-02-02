Mac-Kauf bei Apple: Standardkonfigurationen verschwinden

Wer bei Apple einen neuen Mac online kaufen will, kann jetzt nicht mehr zwischen verschiedenen Standardkonfigurationen auswählen. Stattdessen muss man sich nun ähnlich wie beim Kauf eines iPhone oder iPad Schritt für Schritt durch alle möglichen Konfigurationsmöglichkeiten klicken.

Mit der Umstellung ist keine Preiserhöhung verbunden. Allerdings dürfte Apple darauf setzen, dass Kunden zu höherwertigen Ausstattungen greifen und so mehr Geld im Apple Store liegen lassen. Vor allem unter weniger erfahrenen Käufern könnte der neue Bestellvorgang für Unsicherheiten bei der Auswahl der Leistungseigenschaften und sonstigen Ausstattung sorgen.

Der Preis für die günstigste mögliche Ausstattung wird weiterhin auf der Übersichtsseite „Mac kaufen“ sowie beim Einstieg in den Auswahlprozess für die einzelnen Mac-Modelle angezeigt. Im Gegensatz zu früher muss man sich nun jedoch vertikal durch den Bestellvorgang vorarbeiten und kann erweiterte Ausstattungsoptionen erst dann auswählen, wenn man sich für die Bildschirmgröße, Gehäusefarbe, Prozessor und Speicherausstattung entschieden hat.

Pro-Apps als Pflichtstation im Bestellprozess

Mit dem Kauf eines Mac ist nun auch zwingend die Frage verbunden, ob man zusammen mit dem Rechner die Programme Final Cut Pro und Logic Pro kaufen will. Hierfür hat Apple zwei zusätzliche Schritte, die sich nicht überspringen lassen, in den Konfigurationsvorgang integriert.

Apple wird sich allerdings nicht vollständig davon lösen können, auch vorkonfigurierte Mac-Modelle anzubieten. Abgesehen davon, dass diese Varianten die Grundlage für das Mac-Angebot von Apples Vertriebspartnern bilden, bleibt auch offen, wie sich die Umstellung auf das Angebot in den Ladengeschäften von Apple selbst auswirkt. Hier waren bislang stets mehrere der jetzt online nicht mehr angezeigten Standardkonfigurationen zum direkten Kauf erhältlich.

Ladengeschäfte halten weiterhin Standardmodelle bereit

Neben der Lieferzeit nach Hause wird auch im überarbeiteten Mac-Konfigurator von Apple weiterhin angezeigt, ob beziehungsweise wann das gewünschte Gerät in einem Ladengeschäft von Apple zur Abholung bereitsteht. Zumindest aktuell kann man die klassischen Standardkonfigurationen – jetzt manuell ausgewählt – hier weiterhin mit sofortiger Verfügbarkeit vor Ort bestellen.