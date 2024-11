Mac-Gaming: „Control Ultimate Edition“ kommt im Februar auf den Mac

Mit Control Ultimate Edition zeichnet sich die Portierung eines weiteren erfolgreichen AAA-Titels für den Mac am Horizont ab. Die Version für macOS soll am 12. Februar 2025 erscheinen und ist bereits im Mac App Store gelistet. Die Ultimate Edition des ursprünglich 2019 veröffentlichten Third-Person-Shooters „Control“ von Remedy Entertainment wurde Anfang 2021 zuerst für Konsolen veröffentlicht.

In dem Spiel geht es darum, gegen eine korrupte Macht anzutreten, die das „Federal Bureau of Control“ infiltriert hat. Der Titel wurde mit über 80 Preisen ausgezeichnet und wird von den Entwicklern als ein „visuell beeindruckendes Action-Adventure aus der Third-Person-Perspektive“ beschrieben, das in einem intensiven und fesselnden Spielerlebnis resultiert.

Als zentrale Eigenschaften nennt die bereits im App Store verfügbare Spielbeschreibung die folgenden Punkte:

Lüfte die Geheimnisse – Tauche in die düstere Welt des Büros ein und decke übernatürliche Ereignisse und dunkle Geheimnisse auf. Während du nach deinem verschwundenen Bruder suchst, erfährst du mehr über die Wahrheit hinter deinem Weg dorthin.

– Tauche in die düstere Welt des Büros ein und decke übernatürliche Ereignisse und dunkle Geheimnisse auf. Während du nach deinem verschwundenen Bruder suchst, erfährst du mehr über die Wahrheit hinter deinem Weg dorthin. Alles wird zur Waffe – Setze wandelbare Waffen und telekinetische Kräfte ein, um deine Gegner zu besiegen. Nutze deine Fähigkeiten, um die Umgebung in tödliche Waffen zu verwandeln und neue Angriffsmöglichkeiten zu entdecken.

– Setze wandelbare Waffen und telekinetische Kräfte ein, um deine Gegner zu besiegen. Nutze deine Fähigkeiten, um die Umgebung in tödliche Waffen zu verwandeln und neue Angriffsmöglichkeiten zu entdecken. Erkunde eine verborgene Welt – Entdecke die unheimlichen und dynamischen Bereiche einer geheimen Regierungsbehörde. Die sich ständig verändernden Umgebungen des Büros offenbaren immer neue Rätsel und Herausforderungen.

– Entdecke die unheimlichen und dynamischen Bereiche einer geheimen Regierungsbehörde. Die sich ständig verändernden Umgebungen des Büros offenbaren immer neue Rätsel und Herausforderungen. Kämpfe um die Kontrolle – Stelle dich unerbittlichen Gegnern in spannenden Missionen und herausfordernden Bosskämpfen. Gewinne mächtige Upgrades, verbessere deine Fähigkeiten und passe deine Waffen an deinen Spielstil an.

Die Mac-Version wurde speziell für das Spiel auf Macs mit Apple-Prozessoren und deren Grafikfähigkeiten optimiert. Als Mindestvoraussetzung wird der M1-Prozessor genannt. Als Preis sind im Mac App Store 39,99 Euro verzeichnet.