Die Amazon Hardware-Deals zum Black Friday starten

Der Black Friday steht ja erst Ende nächster Woche an, aber an diesen einen Sonderverkaufstag hält sich ja längst niemand mehr. Amazon bietet bereits von heute an einen großen Teil seiner Hardware-Produkte mit unterschiedlich großem Preisnachlass an.

Im Folgenden haben wir die vergünstigt angebotenen Produkte nach Kategorien sortiert für euch zusammengestellt. Prüft die angegebenen Preise besser nochmal quer. Hier gibt es zu Beginn der Sonderaktionen immer mal wieder Verschiebungen in beide Richtungen.

Echo-Geräte mit Preisnachlass

Es sollte niemand wundern, dass die beiden eben erst neu vorgestellten Alexa-Bildschirme Echo Show 15 und Echo Show 21 noch nicht unter den folgenden Artikel finden. Wie gewohnt werden ausschließlich bereits seit längerer Zeit erhältliche Geräte im Preis gesenkt.

Kindle-Geräte im Preis gesenkt

Auch die neuesten Kindle-Modelle sind mit Ausnahme des Kindle Colorsoft als Black-Friday-Angebot bereits etwas günstiger zu haben.

Fire-TV-Geräte im Preis gesenkt

Neben beiden Fire TV Soundbar-Modellen gibt es auch den vor wenigen Wochen eingeführten Fire TV Stick HD sowie den Fire TV Cube im Rahmen der Black-Friday-Angebote günstiger.

Fire-Tablets im Preis gesenkt

Amazon hat nahezu all seine Tablets mit Preisabzug versehen, das günstigste davon ist aktuell schon für 29,99 Euro erhältlich.

eero-Router im Preis gesenkt